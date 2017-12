UŽIVO: Valensija - Crvena zvezda

Pratite tekstualni prenos meča na sajtu MOZZART Sporta

EVROLIGA: Valensija - Crvena zvezda

Dvorana: Pabelon Fuente

Sudije: Rižik, Zamojski, Koromilas

VALENSIJA: Tomas, Abalde, Van Rosom, Rudež, Dubljević, Vives, Martinez, San Emeterio, Plajs, Grin, Dornekamp, Hlinason.

CRVENA ZVEZDA: Dubljević, Davidovac, Lazić, Antić, Feldin, Janković, Ročesti, Lesor, Enis, Jovanović, Bjelica.

27. minut - Van Rosom vraća vođstvo domaćinu. Dobrić maši šut van linije 6,75 - 54:52.

26. minut - Sjajno zakucavanje Lesora, nakon dodavanja Feldina - 52:52.

26. minut - Trojkaaaaaa Davidovcaaaaa- 51:50. Jako važno!

25. minut - Plajs je takođe ostao sam i lako je zakucao - 51:47 vode domaći.

25. minut - Davidovac je u igri, Ročesti će odmoriti. Vives je sam ostao i lako poentirao - 49:47.

23. minut - Težak šut je imao Dornekamp, ali je pogodio iz neposredne blizine. Potom je Feldin dobro odreagovao i izjednačio - 45:45. Grin je dao dva slobodna bacanja - 47:45. Ali Feldin opet drži Zvezdu u igri.

23. minut - Zakucao je Lesor uz faul. Fantastično je dodao Bjelica - 43:43.

22. minut - Ovo su sada važni momenti, bitno je za Zvezdu da ne dopusti Valensiji da se odlepi rezultatski.

21. minut - Valensija je preokrenula na početku drugog poluvremena, sada je Grin digao i na 43:40. Pa faul u napadu Lesora.

POLUVREME - 38:40. Mogla je Zvezda i više da vodi na ovom odmoru da nije pala u igri pred kraj druge deonice.

20. minut - Probao je Bjelica preko Dubljevića, ali to su nemoguće situacije. I onda opet faul u napadu na Laziću. Prelep pas Ročestija do Bjelice, ali je ovaj promašio zicer. Onda je Vives to kaznio trojkom - 36:40.

18. minut - Lazić je završio u prvom redu tribina, ali je Bjelica uspeo da sačuva loptu u posedu Zvezde. Sjajni potezi.

18. minut - Grin je takođe jako dobar s linije slobodnih bacanja - 31:40. Promašaj Feldina, pa faul - 33:40.

17. minut - Ročesti je fauliran pri šutu za dva poena, Vivesu je sviran faul. Ročesti ne maši - 29:40.

15. minut - Vil Tomas je promašio na jednoj strani, a Bjelica je iznudio faul na drugoj. Odličan potez -25:35. Šteta, i on je pogodio samo jedno slobodno bacanje. A onda i autokoš Antića - 27:35. Evo ga i Dangubićććć - 27:38. Dubljević je promašio, ali je Plajs posle dva skoka smanjio na 29:38.

14. minut - Plajs je sada pogodio s poludistance - 25:33. Antić je potom iznudio faul, jako je lepo to i iskusno odradio - 25:34.

13. minut - Sada je Valensija ušla u nerezonske šuteve, Plajs je šutirao s poludistance, a to nikada nije dobra ideja. San Emeterio je promašio trojku. Ne ide domaćima šut. Emeterio je dao jedan poen - 23:33.

12. minut - Van Rosom je promašio za tri. Ali zato Lesor pravi faul na Dubljeviću. Bez potrebe.

12. minut - Izvlače faulove igrači Zvezde, domaći su nervozni, kao i navijači. Dobrić je na liniji za slobodna bacanja - 22:33. Stvari po Zvezdu idu u odličnom smeru za sada!

Nesportska lična, Lazić je na penalima - 22:31

11. minut - Odlična odbrana Lesora i uzeta lopta Davidovca. Ovo je primer kako treba da izgleda odbrana. Lep prodor Dobrića, fauliran je i imaće dva slobodna bacanja. Pogodio je jedan, a onda posle promašaja dao i dvojku - 22:29

KRAJ PRVE ČETVRTINE - 22:26

10. minut - I ponovo Feldin, jako lepo o tablu. Pogodio je i Abalde. Pogađa i Jovanović u poslednjoj sekundi.

9. minut - Feldin je pogodio s poludistance - 18:22. U veoma je dobroj formi!

8. minut - Za sada je meč u egalu, igra se koš za koš. Zvezda se malo odlepila, ali se Valensija vratila u igru. Antić pogađa trojku potom i vodi Zvezdu na 16:20.

6. minut - Šta radi Ročesti, razbija! Sada je prodrao i položio - 9:13. Kako igra Amerikanac, svaka čast. Zvezda je otišla na lepu prednost preko Dangubića - 9:15. Van Rosom je pogodio trojku - 12:15. Potom je pogodio za dva, ali je i Dangubić bio dobar - Zvezda vodi 14:17.

5. minut - Pogodio je ponovo Janković, sada je 9:8. Stefan je dobro ušao u utakmicu. Zvezda se drži rezultatski, to je veoma važno. Ročesti je ponovo pogodio - Zvezda vodi 9:11.

4. minut - Nema odbrane od Ročestija! Lako je pogodio s poludistance - 7:6.

Sada je ispravljeno na 7:4. To je tačan rezultat.

4. minut - Trenutno su problemi sa semaforom, trebalo bi da je 7:4 za Valensiju, a na zvaničnom sajtu piše 9:2. Sada su promenili na 7:2, pa na 9:4. Potpuna zbrka oko rezultata.

2. minut - Erik Grin ne maši, lako je pogodio za dva poena. Janković je pogodio i sada je 4:4.

2. minut - Odmah faul u napadu Bjelici, sada Milko ima dva lična faula. To je već problem za Zvezdu.

1. minut - Plajs odmah pravi probleme ispod koša, dao je poene uz faul Bjelice - 2:0. Vraća Dangubić za dva poena s poludistance - 2:2.

- MEČ JE POČEO!

Crvena zvezda od 20.30 sati ima šansu da dođe do pobede u gostima nad Valensijom u Evroligi. Crveno-beli su u naletu, igraju veoma dobro i mogao bi ovo da bude jako dobar meč za praćenje.

Dušan Alimpijević će moći da računa na sve igrače na ovom meču, dok se njegov kolega na klupi Valensije Čus Vidoreta nada da će moći da računa pre svega na Bojana Dubljevića koji je bio povređen, ali je odradio dva treninga pred ovaj meč i mogao bi da zaigra. Takođe, na put sa ekipom Zvezde otišao je i Dilan Enis, poslednje pojačanje crveno-belih. To dodatno diže moral crveno-belima.

Antoan Dio i Latavijus Vilijams sigurno neće igrati zbog povreda.

