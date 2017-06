Hesus Valjeho za MOZZART Sport: Jaki smo fudbalski, ali i ljudski! Teško će biti protiv Orlića...

Bliži se Evropsko prvenstvo za mlade u Poljskoj, a čim su izvučene grupe bilo je jasno da će pored Portugalaca Orlićima na čelu sa Nenadom Lalatovićem najveći protivnik biti Španija koja dolazi u izuzetno jakom sastavu i igračima poput Saula Njigeza, Đerara Deulofeua, Ektora Beljerina, Injakija Vilijamsa...

Među zvezdama Španije je i Hesus Valjeho. Momak kojem predviđaju dug staž u Real Madridu i reprezentaciji Španije. Legitimni naslednik Fernanda Jera i po mnogim stručnjacima komandanat odbrane Reala u budućnosti.

Valjeho je prethodnu sezonu odirgao na poazjmici u Ajntrahtu iz Frankfurta (i to veoma dobro, 25 utakmica - jedan gol) i prvi je igrač koji je obezbedio povratnu kartu za Santjago Bernabu. S obzirom na najavljeni odlazak Pepea očekuje se da bude u rotaciji naredne szeone i da uskače umesto Ramosa, Varana ili Naća.

Finiš sezone je dočekao oporavljujući se od povrede, a trenutno se priprema sa maldom reprezentacijom Španije za EP u Poljskoj. MOZZART Sport je kontaktirao Valjeha koji nam je otkrio kako se Španci pripremaju za prvenstvo i šta misle o našoj reprezentaciji.

Ne krije da Španija sa veoma jakim sastavom ide na turnir u Poljskoj. I da joj je cilj - zlato!

"Očekujemo veliki rezultat na turniru, naravno da želimo da osvojimo Evropsko prvenstvo, ali moramo da idemo korak po korak. Naš prvi rival je Makedonija, tako da ne možemo ni da razmišljamo mnogo dalje od toga", kaže Valjeho za MOZZART Sport.

Na spisku selektora Alberta Seladesa nalaze se ozbiljna imena.

"Mislim da imamo veoma dobru ekipu i sportski, ali pre svega ljudski gledano, i sada u Poljskoj moramo da pokažemo da smo se dobro spremili. Znamo takođe da je Srbija veoma jak protivnik i da su mnogi od njenih igrača već bili šampioni Evrope. Ipak, ima ih nekoliko trenutno i u španskoj selekciji".

Pitali smo defanzivca španske selekcije koga iz naše reprezentacije vidi kao opasnost u ovom duelu. Dobili smo zanimljiv odgovor...

"Moj saigrač iz Ajntrahta, Mijat Gaćinović, je veoma dobar i važan igrač za Srbiju. Moramo da budemo sposobni da ga zaustavimo, da budemo veoma koncentrisani na njega, ali naravno i na ostale igrače Srbije".

Srbija i Španija će se sastati u trećem kolu grupe B u Bidgošču 23. juna. Da li Valjeho ima neku prognozu kada je ovaj meč u pitanju?

"Nadamo se da možemo da pobedimo Srbiju, ali moram da kažem da zato očekujemo veoma tešku i neizvesnu utakmicu".

Valjehu 30. juna ove godine ističe pozajmica u Ajntrahtu. Sa Real Madridom, aktuelnim dvostrukim uzastopnim šampionom Evropom ima ugovor do 2021. godine.

Da li očekuje da ga Zinedin Zidan zadrži u Realu, ili će uslediti nova pozajmica ili prodaja možda?

"Još uvek mi nisu rekli da li ću da ostanem u Real Madridu. Ja bih voleo da ostanem! Ipak, sada sam veoma usredsređen na Evropsko prvenstvo i to je veoma važno za nas u Španiji", zaključio je Valjeho.

Biće to sudari veoma jakih timova. Neka bolji pobedi.

