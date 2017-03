Van Dajk? Nije ni čudo što ga svi žele! Nedostaje mi Gracijano Pele

"Ako Virdžil bude ostao na zemlji, sve će mu se vratiti višestruko", kaže Dušan Tadić

Legendarni Dragan Stojković Piksi danas je izneo brdo pohvala na račun Dušana Tadića, a najbolji srpski fudbaler u ovom trenutku nije štedeo reči za saigrača iz Sautemptona - Virdžila van Dajka.

Holandski reprezentativac, koji se trenutno oporavlja od teške povrede skočnog zgloba, viđen je u Tadićevim očima kao jedan od najvrsnijih štopera Evrope. U ovom trenutku Mančester Siti, Junajted i Liverpul stoje u redu za Van Dajka.

"Ne čudi me uopšte to što ga svi ti klubovi žele", kaže Tadić, koji je zatim udelio savet Van Dajku:

"On je pametan momak, vredan, miran, veliki profesionalac... A ako ostane na zemlji, vratiće mu se višestruko".

Tadić je u razgovoru za engleske medije otkrio i ko mu trenutno najviše nedostaje od bivših saigrača.

"To je Gracijano Pele. Nedostaje mi, stvarno. On je bio jako važan igrač za nas i zajedno smo odlično sarađivali. Želim mu svu sreću u Kini".

Mada mu je krivo što Italijan više nije u Sautemptonu, Tadić kaže da razume zašto je Pele otišao u kineski Šandong Luneng, gde zarađuje preko 15.000.000 evra godišnje.

"Naravno da razumem. Dobio je fantastičnu ponudu i želeo je da je iskoristi. Igrači se za svaki transfer odlučuju s razlogom. Fudbal u Kini sada je u uspunu, a ako budu doveli još kvalitetnih igrača približiće se fudbalu u Evropi".

