Vatreni derbi Jorkšira, pobiše se treneri (VIDEO)

Nastavak je doneo nešto nervozniju igru oba tima. Manje su igrali fudbal, više se udarali, a i u takvom haosu domaćin se bolje snašao. Igrao se 89. minut kada je Muj šutirao, lopta se odbila do Mihaela Hefela, a Nemac bio nepogrešiv iz blizine i matirao iskusnog Roberta Grina. Gosti su se žalili da je Hadersfild do pobede došao iz ofsajda, ali je to nebitno. Sudija je priznao gol koji je bio okidač za veliku frku u završnici.

Trener Terijera Vagner je posle gola otrčao na drugu stranu terena da proslavi sa igračima pobedonosni gol, a dok se vraćao ka restriktivnom prostoru put mu je presekao Gari Monk i ušao u klinč sa njim. Posle koškanja koje je trajalo nekoliko minuta i u kome su učestovali igrači oba tima, utakmica je nastavljena, ali su obojica trenera isključeni.

I to je derbi i on pokazuje koliko je rivlastvo jorkiširskih timova.

Best 25 second clip I've ever seen. We're leeds. We stick together. #lufc pic.twitter.com/jh070gaRqF