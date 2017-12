Veče čudnih zaokreta - Milvoki prosuo 20 poena protiv Kavsa i pobedio! Kingsi nadoknadili debeo minus u Filadelfiji (VIDEO)

Bogdan Bogdanović se nije proslavio, ali je počeo meč u startnoj petorci

Veličina slova A A A

Kralj možda jeste najbolji, ali prethodne večeri Zver je bila jača! Odnosno, imala je bolju podršku. Janis Adetokunbo i njegov Milvoki preživeli su dolazak aktuelnog vicešampiona i slavili rezultatom 119:116 u dramatičnoj završnici.

Milvoki je umalo sve prokockao! Početkom završne deonice Baksi su imali čak 20 poena viška (103:83) i praktično sigurnu pobedu u džepu. Ali, usledilo je neobjašnjivo pomračenje cele ekipe, koju je Klivlend umalo materijalizovao i kaznio na najstrašniji način. Sve je počelo od dobre realizacije Džefa Grina, kada je od Krisa Midltona uspeo da izvuče i faul za dodatno slobodno bacanje. Kavsi kao da su dobili krila u tim momentima, na tačno devet i po minuta pre kraja utakmice, pošto je Grin postavio temelj brutalne serije 19:0, kojom je Klivlend ne samo istopio zaostatak, nego čak i poveo rezultatom 107:105, na ravno pet minuta pre isteka vremena.

Interesantno, u toj seriji na parketu nije bilo Lebrona Džejmsa, a upravo je Grin zajedno sa Džaeom Krauderom učinio da se Milvokijeva prednost istopi, da bi Dvejn Vejd sa dve vezane trojke doveo Kavse u prednost. Nakon Vejdove druge trojke Džejms je zamenio Tristana Tompsona i praktično do kraja utakmice sve se svodilo na njegova rešenja u napadu. Bio je Džejms sigurne ruke, jer dok su Bledso, Brogdon i Snel zatrpavali koš Kavsa, on je održavao vicešampiona na površini. Ispostavilo se da nije mogao sve sam. Ključne poene na utakmici postigao je Adetokunbo nakon vezanih promašaja Džejmsa i Korvera, na nešto manje od šest sekundi do kraja. Ispostavilo se da je to bio hitac od kojeg Kavsi više nisu mogli da se oporave. Tačku na pobedu stavio je Midlton sa slobodnih bacanja sekund pre isteka vremena.

Kod Milvokija Janis Adetokunbo bio je najbolji sa 27 poena, 14 skokova i osam asistencija, dok je jedan poen manje ubacio Erik Bledso. U redovima Kavsa Džejms je skupio 39 poena (14/22 iz igre) i sedam podeljenih dodavanja. Kevin Lav je upisao 21 poen i 10 skokova.

Filadelfija bez Džoela Embida definitivno nije isti tim. A to su košarkaši Sakramenta znali da pretvore u pobedu - 101:95. Doduše, baš kao i u susretu Mivlokija i Klivlenda - spletom velikog preokreta.

Seventisiksersi su početkom drugog poluvremena bili u prednosti od čak 16 poena (65:49), i tu su stali. Odnosno, počeli su da posustaju. Kraljevi su iskoristili iskustvo Zeka Rendolfa, ali i poletnost Badija Hilda i njihovo dobro šutersko veče da okrenu stvari u svoju korist. Iako se na trenutak činilo da bi treći kvartal mogao da bude gotovo preslikan kao prethodni, uz veliki post gostiju iz Kalifornije.

A počelo je tako što je trener Dejv Jerger napravio interesantnu promenu koja je unela živost u igru Sakramenta. Malači Ričardson ušao je na terenu umesto Vilija Koli Stajna na sedam minuta pre kraja deonice i do kraja utakmice više nije izlazio sa terena! Kingsi su počeli da melju protivnika, a bilo je primetno da domaćim igračima smeta Ričardsonova želja za dokazivanjem, kao i njegov defanzivni učinak. U završnom kvartalu Geret Templ počeo je da pogađa neke velike, teške šuteve, kada je ubacio osam poena, što je na kraju značajno uticalo da rezultat bude povoljan po Kingse.

Rendolf je utakmicu završio sa 27 poena, Hild je dopisao 24, a Frenk Mejson 16 poena. Bogdan Bogdanović je utakmicu počeo u startnoj petorci i na terenu je proveo 18 minuta, ali se nije proslavio. Imao je četiri poena, uz samo jedan pogodak iz igre u šest pokušaja, od čega četiri promašaja za tri poena, ali i tri asistencije i skok.

Kod domaćina Robert Korvington je upisao 17 poena. Ben Simons je imao 13 poena, 12 skokova i devet asistencija, dok je Dario Šarić skupio 11 koševa i devet uhvaćenih lopti.

NBA - REZULTATI

Filadelfija - Sakramento 95:101

/Korvington 16 - Rendolf 27/

Vašington - Nju Orleans 116:106

/Bil 26 - Dejvis 37/

Milvoki - Klivlend 119:116

/Adetokunbo 27 - Džejms 39/

ISTOČNA KONFERENCIJA

ZAPADNA KONFERENCIJA

(FOTO: Action Images)