Večiti dobili licence za Evropu, Radnički i Lučani strepe

Oglasila se komisija za licenciranje FS Srbije

Komisija za licenciranje FS Srbije, odnosno prvostepeni organ u postupku licenciranja, na sednici održanoj 20. aprila 2017. godine doneo je odluku da na osnovu relevantnih kriterijuma omogući licencu za UEFA takmičenje u sezoni 2017/18. sledećim klubovima: Crvenoj zvezdi, Partizanu, Napretku, Javoru, Voždovcu i Čukaričkom. Uz Metalac iz Gornjeg Milanovca, pomenutih šest klubova je ispunilo i kriterijume za takmičenje u Super ligi Srbije.

To praktično znači da će do kraja prvenstva, odnosno do zasedanja drugostpene komisije, razloga za brigu imati Mladost iz Lučana i Radnički iz Niša i Vojvodina. Oni su aplicirali za učešće u Evropi, ali za sada nisu prošli poslednji filter.

Na sajtu FSS se navodni da su klubovi ozbiljno pristupili postupku licenciranja i da su prevaziđeni brojni problemi iz prošlosti. Takođe sve ovo potvrđuje i veoma posvećen rad celokupne administracije za licenciranje koja je u pružila svu neophodnu pomoć klubovima kad god je to bilo potrebno.

Na osnovu izveštaja eksperata, razmatrani su dokazi u vezi sa sportskim, infrastrukturnim, personalno-administrativnim, pravnim i finansijskim kriterijumima. Pomenuti klubovi su apsolutno zadovoljili sve kriterijume.