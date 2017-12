Veličković: Idemo sve iz početka

"Stvarno smo hteli da grizemo. Osetila se u nekim momentima želja i borba, ali brzo padnemo i to me najviše nervira", iskreno će kapiten crno-belih

Novica Veličković još jednom pokazao kako se bori za klub, pa makar on bio u lošoj situaciji u kakvoj se nalazi Partizan u ovom trenutku. Ona floskula o davanju poslednje kapi krvi kod njega je i na meču protiv Bilbaa pretočena u stvarnost, pa je u jednom trenutku treće deonice morao da napusti parket krvave glave i dresa nakon što ga je jedan od protivnički igrača "počastio" laktom.

Kasnije se vratio na teren, ali sva ta požrtvovanost nije rezultirala pobedom. Partizan je doživeo deveti poraz u 10 mečeva i još traži način izlaska iz krize.

"To je košarka, ali me iznerviralo što čovek (sudija, prim. aut.) stoji tu sve vreme i ne reaguje. Mada, suđenje bilo korektno, mi smo zbog svojih grešaka izgubili. Strašno, drugi put ušivam glavu, pre toga stradala je usna", rekao je Veličković.

Crno-beli će od danas imati novog trenera, pošto će Miroslava Nikolića zameniti Nenad Čanak. U duelu sa Bilbaom vodio ih je pomoćnik Aleksandar Matović.

"Bila je neka nada protiv Bilbaa, hteli smo da pokažemo reakciju, ali još nismo odradili trening sa novim trenerom Čankom. Stvarno smo hteli da grizemo. Osetila se u nekim momentima želja i borba, ali brzo padnemo i to me najviše nervira."

Jedan od najvećih problema, prema njegovim rečima, je nedostatak samopouzdanja u ekipi.

"Kroz pobede moramo da vraćamo to samopouzdanje i veru. Ono što je najvažnije - treba da nađemo model igre kako treba da idemo do pobede. To nemamo sada, zaređali smo sa porazima. Treba da se stavi crta i da krenemo novi krug, da dajemo maksimum, da vratimo ljude u halu."

Čanak je prošle sezone već vodio Partizan na nekoliko utakmica, posle trovanja dela ekipe i glavnog trenera Aleksandra Džikića na završnom turniru Kupa Radivoja Koraća u Nišu.

"Ja ovde iskustvom pokušavam da pomognem ekipi i Nenad to zna. Mi se dobro poznajemo. Mlad je, persepektivan i ambiciozan, a to je bitno za trenera. Ima znanje, ali nemamo mnogo vremena. Sad će i taktički stvari da budu drugačije. Ima moju podršku, svaki igrač treba da bude svestan sadašnjeg stanja i da mora pruža više nego što je pružao."

Prvu sledeću priliku da prekinu niz od šest poraza Partizan će imati u subotu opet u hali Pionir kada dolazi skopski MZT.

"Voleo bih da publika prepozna ovaj sada momenat, stvarno nam je potrebna pomoć, da se oseti energija. Ovaj tim može, samo da nađemo način. Važno je da nas publika pogura da već protiv MZT-a da dođemo do pobede koja će nam stvarno mnogo značiti", zaključio je kapiten crno-belih.

