Velika pobeda Viole - Kjeza potpisao novi ugovor, dobio 2.800% veću platu i nema otkupnu klauzulu

Za samo godinu dana sin čuvenog napadača prešao put od fudbalskog sirotana do multimilionera...

Veličina slova A A A

Dugo najavljivani potpis pao je danas u Firenci - jedan od najtalentovanijih italijanskih fudbalera, Federiko Kjeza, potpisao je novi ugovor sa Fjorentinom! Viola je tako odnela veliku pobedu. Ne samo što se mladi reprezentativac Azura obavezao na vernost do 2022. godine, već je "izboksovano" da u ugovoru ne stoji nikakva otkupna klauzula.

Na sve to, Kjeza je, razumljivo, dobio astronomsko povećanje plate. Umesto dosadašnjih 400.000 na godišnjem nivou, njegova primanja od danas će iznositi čak 2.000.000 evra! Podsetimo, sin slavnog napadača Enrika Kjeze s prvim danima 2017. godine stavio je paraf na produženje ugovora do 2021, a do tada je zarađivao 70.000 evra.

To praktično znači da je u roku od godinu dana Fjorentina Federiku Kjezi povećala primanja preko 28 puta, iliti za oko 2.800 odsto?!

Kjeza junior eksplodirao je protekle sezone i privukao pažnju mnogih klubova. Mediji su ga najčešće dovodili u vezu sa Interom, Juventusom, Napolijem i Čelsijem, ali posle današnjeg parafa jasno je da će ko god bude želeo otkup njegovog ugovora morati mnogo dublje da zavuče ruke u kasu nego što je planirao.

Ove sezone na 11 utakica u Seriji A 20-godišnji ofanzivni vezista postigao je dva gola i podelio tri asistencije.

(foto: Action Images)