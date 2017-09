Veliki igrači prave velike stvari na velikim utakmicama! Ovo je njihova šansa da se pokažu

„Ovde nismo, niti imamo prava da se smatramo favoritima, moramo samo da znamo šta želimo“, rekao je selektor Aleksandar Đorđević

(Od specijalnog izveštača MOZZART Sporta iz Istanbula)

Potpuni mir, izlazak iz košarkaške izolacije i dan posvećen druženju i opuštanju dobro je uticao na srpske košarkaše. Vreme u sobama i autobusima, na relaciji hotel - dvorana zamenjeno je izlaskom u restoran na kolektivni ručak, gde su Orlovi konačno mogli da zaborave na sve dužnosti.

Danas je već sve zaboravljeno, selektor Aleksandar Đorđević vratio je svoje pulene u takmičarski mod i potpuno ih uveo u priču naredne utakmice. A protivnik je - Italija (RTS, 20.30).

„Znamo svi šta znači četvrtfinale, koliko je značajna utakmica. Spremni smo. Znamo način na koji treba da igramo protiv Italije. Da bude jaka, fizička borba, da budemo koncentrisani, da im ne dozvoljavamo lake šuteve“, otvorio je Đorđević stručno izlaganje pred novinarima u Istanbulu, pa nastavio:

„Izuzetno su raspoložena šuterska ekipa, gde su Belineli i Datome udarne igle. Jedan igrač sa NBA iskustvom i aktuelni šampion Evrope. Imaju plejmejkera na poziciji krilnog centra, to je Nikolo Meli, preko koga se rešavaju mnoge situacije. To su određene stvari na koje moramo da vodimo računa. Ako krenemo da vodimo računa o svakom detalju protivnika, zaboravimo na naše stvari. Moramo da budemo sigurni u sebe, hrabri, da izađemo na teren kao ekipa i damo sve od sebe“.

Gotovo u identičnoj situaciji nalazi se Srbija, baš kao i pred meč sa Rusijom. Jer, naredni protivnik je dobro poznat iz pripremnih utakmica.

„Jako je teško na jednom prvenstvu nekoga pobediti dva puta. To je staro pravilo. To rade samo vrhunske ekipe. Mi smo se nedavno sreli s njima, na turniru u Atini. Iskreno, smatram da nismo ni mi ista ekipa od tada, ali ni da su oni isti. To je bila samo epizoda koja ne treba ništa da znači“.

„To je jedna od stvari koje su nam prolazile kroz glavu. Nijedna od utakmica nije bila prijateljska, jer nijedan trener nije mogao da kalkuliše. Tu je pobednički mentalitet ekipa koji to ne dozvoljava. Bile su ekipe, jake pripreme. Ali, to je bilo dobro za nas, jer smo fizički i psihički došli do jako dobrog stanja, do dobrih pobeda. To je važno i za samopouzdanje ekipe, što je na kraju i važno kada se prave pripremne utakmice“.

Posle meča protiv Mađarske selektor je govorio o tome da su igrači bili previše fokusirani na zadatak. Da li je slobodan dan promenio stanje?

„Teško je reći kada je neko opušten. Mi smo uradili mnogo dobru stvar, pobedili smo, bili smo fokusirani. Ne znam da li se sećate, ali mi smo i osminu finala i četvrtfinale u Lilu pre dve godine odradili u određenom grču. Moramo da znamo da postoji i protivnik koji traži svoju igru, svoje koševe protiv dobre ekipe, koja ima određenu težinu, ime... Prema tome, lakše je rivalu koji na papiru nije favorit. Ovde nismo, niti imamo prava da se smatramo favoritima, moramo samo da znamo šta želimo“.

Đorđević je napomenuo da ima veliki respekt prema selektoru Italije i prijatelju Etoreu Mesini, ali da se na parketu sve zaboravlja.

„U ovakvim utakmicama tradicija koju neko ima ili nema, to se sve zaboravlja. Istorija se menja i piše jer imaš izuzetnu šansu da nešto napraviš. Veliki igrači prave velike poteze na velikim utakmicama. Ovo je šansa da se pokažu“.

