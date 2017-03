Veliki intervju Marija Balotelija: Ljudi, ja ne igram odbranu! Nisam navikao na ovakvo suđenje, PSŽ bez Ibre nije tim, Kavani nije fenomen

„Sve što čitate o meni je smeće“, kaže napadač Nice

Gde god se pojavi izaziva pažnju. Ne (samo) zbog fudbala. Iako će on to osporiti, uveravanjem da je sasvim običan momak. Teško da će mu narod poverovati posle svega što je učinio u dosadašnjoj karijeri, ali Mario Baloteli je ponekad i bez razloga napadan, baš zbog mrlja iz prošlosti.

Utisak je da se u Nici smirio. Približnije realnosti: nije derište kao iz vremena u Interu I Mančester Sitiju. I Azurna obala mu odgovara. Savršen spoj. Otuda 12 golova u jednoj od najboljih sezona kluba sa Rivijere poslednjih godina.

„Ekipa je veoma mlada. A i ja sam mlad. Imamo bar četvroricu igrača koja su me impresionirala. To su: Žan Mišel Seri, Rikardo Pereira, Vilijan Siprijan i Alasan Plea. Poseduju potencijal da u budućnosti postanu vrhunski igrači“, rekao je Baloteli u opširnom intervjuu za Radio Monte Karlo.

Blagodareći, između ostalog, njegovom učinku, Nica je kandidat za titulu. Dugo je čak bila na prvom mestu, sad je treća, pet bodova iza lidera Monaka i dva iza Pari Sen Žermena.

„Monako me je oduševio. Daleko više od PSŽ-a. Parižani imaju sjajne igrače, ali nisu dobri kao tim. Ne kažem da su loši, pri vrhu su, ali ne igraju timski otkako im je otišao Zlatan Ibrahimović. Mogu da pobede bilo koga, ali i da izgube od bilo koga. Zlatan je bio šef, bez njega nisu isti. Nasuprot Kneževima, Pariz ima fenomene u svojoj ekipi kakvi su Tijago Silva i Anhel di Marija. Kavani jeste veliki igrač, ali nije fenomen. A Monako nema nijednog takvog“.

Deluje da je na smirivanje temperamenta Marija Balotelija uticao i Lusijan Favr. Švajcarski stručnjak je nazaslužniji za preporod Nice, zavrede je i poštovanje igrača, iako se neki ne slažu sa metodama njegovog rada.

„On od igrača traži da vrše presing na polovini protivnika i tako te stvari. A ja ne igram odbranu. Opet, to je moderan fudbal: da biste bili dobri za vikend morate naporno da radite tokom sedmice“.

Beloteli nije igrao sve mečeve za Nicu ove sezone. Malo su ga omele povrede, a malo i crveni kartoni, dobijeni protiv Boroda i Lorijena.

„U Ligi 1 se sudi drugačije nego u Itaiji ili Engleskoj. Ovde su arbitri rigidniji, mnogo su kruti, potpuno drugačije procenjuju situacije od načina na koje sam navikao. Kad sam prvi put isključen morao sam da putujem u Pariz, pred Disciplinsku komisiju... A mislim da bi vrhunski fudbaler iz svakog kluba trebalo da budu zaštićen. A to nisu. Ako vas neko faulira 25 puta na utakmici normalno je da ćete reagovati“.

Privatni život, nažalost, i dalje je u centru pažnje.

„Ne zanime me šta ljudi misle o meni. Vide me samo onih 90 minuta na terenu. To je sve za celu sedmicu. Ono što čitate o meni u štampi je smeće. Svaki čas se pojavljuju naslovi kako Baloteli izlazi sa ovom ili onom devojkom. Mislim, koga briga. Nisam momak koji mnogo priča. Imam malo prijatelja, oni koji to jesu - to su mi prijatelju zauvek. Istinski“.

Neizbežno poglavlje u intervjuu bio je neuspešan boravak u Liverpulu.

„Nemoj da pričamo o Liverpulu, molim vas. To je klub sjajnih ljudi, fantastičnih navijača, ali što se tiče mesta za život... Mančester Siti je za mene bio san, tamo je prava italijanska atmosfera“, zaključio je Mario Baloteli, uz otkriće kako je „malo neodstajalo da pređe u Barselonu, ali klub sa kojim je tad (nije rekao kad, op. au) imao ugovor nije želeo da ga pusti“.

