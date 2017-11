Veliki intervju Matsa Humelsa: Zbog čega je smenjen Anćeloti, šta je Hajnkes promenio, zašto Nagelsman ne može da bude trener Bajerna...

I iskreni odgovori na mnoga druga zanimljiva pitanja

Jedan od najboljih svetskih štopera Mats Humels (28) poznat je kao iskren momak. Rođeni Bavarac dokazivao se u Borusiji iz Dortmunda pre nego što se kao superzvezda vratio u matični klub, a njegova reč itekako se ceni i poštuje kako u Bajernu iz Minhena tako i u celoj Nemačkoj.

Reprezentativac Pancera dao je opširan intervju za nedeljno izdanje Bilda, a otkrio je i pozadinu kontroverzne smene Karla Anćelotija za koju su mnogi krivili i njega kao jednog od četvorice zaverenika.

“Pitao sam se šta je krenulo po zlu sa Anćelotijem. Pričao sam sa mnogima koji su ranije sarađivali sa njim i koji su mi rekli da je korektan tip. Kada ga je Bajern doveo, sreo sam tokom odmora druge fudbalere koji su mi pričali da nikada neću raditi sa boljim trenerom i da ću uživati”, istakao je Humels.

Zapelo je, kako kaže, oko nemačkog jezika.

“Verovao sam oduvek da je jezik najbitniji u komunikaciji. Kada govorim nemački osećam se lagodno pogotovo u svlačionici. Za trenera kao što je Anćeloti jezik je važan deo komunikacije, ali on nije uspeo da iskomunicira sa fudbalerima Bajerna na pravi način. Nije imao odnos kao što je bio slučaj u prethodnim klubovima.”

Na leđima i u Bajernu i u Nemačkoj nosi broj pet, pa ga mnogi porede sa Francom Bekenbauerom.

“To je velika čast za mene. Laska mi kada čujem poređenja s Kajzerom Francom. Volim da budem aktivan u igri, a mnogi saigrači me zbog toga zovu libero.”

Bild kaže - Humels je moderni Bekenbauer…

“Ne bih se protivio tome. Sviđa mi se, laska mi. Jedino što nisam puno gledao Beknbauera pa mogu da poredim stilove igre. Otkako je Jup Hajnkes stigao imam mnogo više odgovornosti u igri sa loptom. Drugačije smo posltavljeni, uloge su se promenile, ali mi je dobro, a vidim da i timu dobro ide.”

Da li ti je Jup nametnuo odgovornost?

“Da, to mi je rekao jasno od prvog dana, da traži da ja budem vođa odbrane. Svidelo mi se to, jer zaista volim kada mogu da doprinesem igri Bajerna.”

Koja je tajna Hajnkesovog uspeha?

“Disciplina, to je njegova glavna struktura. Definitvno je izgradio novi timski duh. Veoma je direktan i otvoren. Sve ti kaže u lice, a nekoliko puta me je i kritikovao otvoreno. I ja sam tokom karijere bio otvoren prema mnogim trenerima, to je pošten odnos.”

Kažu da je Jup kao 72-godišnjak mator za trenera Bajerna?

“Nisam to nikad pomislio. Hajnkes je vrlo dinamičan i prepun energije. Kada vidite kakav posao radi sa koliko energije i strasti, ne morate da brinete zbog njegovih godina.”

Da li je PSŽ glavni favorit za osvajanje Lige šampiona?

“Jedan od favorita jesu, ali ne bih išao tak odaleko da kažem da su top favoriti. Tu su još i Barsa, Real, Mančester Siti...”

A gde je tu Bajern?

“Mučili smo se u poslednje vreme posebno u Evropi. Pre nekoliko nedelja nisam nas video ovoliko visoko, ali opet ni ovo nije dovoljno, moramo još da se popravimo ako želimo ravnopravnu borbu sa najboljima.”

Poznaješ dobro Tomasa Tuhela, da li je on novi trener Bajerna?

“Ne bih da pričam o tome. Govoriću jedino ako se to stvarno desi.”

Da li mlađi trener, recimor Julijan Nagelsman, može da vodi Bavarce ili je potreban neko stariji?

“Ne znam... Znam samo da je dve godine stariji od mene. I mislim da je nemoguće da on preuzme Bajern.”

(FOTO: Action Images)