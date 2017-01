Veliki intervju Maura Ikardija: U narednih deset godina Inter osvaja bar jednu Ligu šampiona

Kapiten Nerazura opleo po De Buru, hvali Piolija i kaže da velikan iz Milana može do trećeg mesta na kraju prvenstva

Veličina slova A A A

Ušli su u sedmu godinu čekanja. Po svoj prilici još će se navijači Intera načekati trofeja, jer aktuelni tim Nerazura, jednostavno, nema kvalitet da se nosi sa Juventusom, pa ni Romom i Napolijem, međutim, ako pitate Maura Ikardija velikan iz Milana će ubrzo opet na stare staze slave.

Argentinski napadač, koji je ove sezone već postigao 14 golova i vodeći je na liste strelaca Serije A uverava pristalice svog kluba da je moguće domoći se najpre plamana u Ligu šampiona, a u narednih deset godiona predviđa žetvu trofeja i projektuje uspon na krov Evrope, gde je Inter poslednji put bio baš 2010. kad je pod rukovodstvom Žozea Murinja osvojio Tripletu, a sa nejgovim naslednikom Rafaelom Benitezom postao i prvak sveta.

„Moguće je da izborimo plasman u Ligu šampiona. To je stalna ambicija ovog kluba, ovoga puta zasnovana na rezultatima ostvarenim u decembru. Dobili smo tri uzastopne utakmice i pronašli balans. Svaka časti našim rivalima, ali imam utisak da sve zavisi samo od nas. Treće mesto je i te kako dostižno. Nećemo oprostiti sebi ukoliko se njega ne domognemo“, rekao je Ikardi u opšitrnom intervjuu Gazeti delo sport.

A u njemu je govorio baš onako kako smo od njega navikli. Bez dlake na jeziku. Opleo je po bivšem šefu struke Ronaldu de Buru i ishvalio njegovog naslednika Stefana Piolija.

„Pioli je promenio mentalitet igrača. Vratio je samopouzdanje svakom od nas, čak i onima koji su kod De Bura igrali malo ili sedeli na klupi. Sad se i oni osećaju bitnim. Situacija pod De Burom je bila nepodnošljiva. Fudbaleri skromne minutažu su bili nesrećni. Čak nisu ni slavili naše golove strasno kao što sad čine. Nisu bili deo tima. Kod Piolija je vazduh čist, čak i oni koji su na marginama osećaju se bitnim, odnosno delom ekipe. Sve polazi od glave, a Pioli je dosta uradio na promeni mentaliteta“.

I još malo o Pioliju, koga javnost na "čizmi" doživljava više kao vatrogasca, ne i čoveka sposobnog da Juventusu pomrsi račune.

„Ne sudite njemu na osnovu kratkotrajanog boravka. Tek je počeo januar, ima da se igra još pola sezone, videćemo na kraju gde ćemo biti“.

Štaviše, Ikardiju se razvukao osmeh od uva do uva posle pitanja gde vidi Inter za deset godina.

„Nadam se da ću uskoro biti u prilici da u Interovom dresu podižem pehare. Verujem da će mi za to biti potrebno manje od deset godina. Kad sam odlučio da dođem u ovaj klub pristao sam zato što je to Inter i zato što sa njim želim da osvajam trofeje. Vidim sebe kako ovde podižem bar jedan trofej Lige šampiona“.

Teško da će to biti baš skorije, ali dobro... Svako ima pravo da se nada, kao što se i Mauro nada da će ga selektor Edgardo Bauza uskoro pozvati u selekciju Argentine.

„U Italiji sam postao i fudbaler i čovek, ali moj san je da obučem dres moje zemlje. Nije mi žao što sam odbio poziv Fudbalskog saveza Italije da igram za ovdašnju reprezentaciju. Moje je da dajem golove i igram dobro, samo tako mogu da nateram selektora da me pozove. Znam da Gaučosi imaju neke od najbolji centarforova na planeti, ali i ja sam još mlad“, rekao je 23-godišnji napadač.

(FOTO: Action images)