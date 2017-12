Veliki Mitrovićev intervju: Napuštam Njukasl i Englesku! Vreme je da gledam sebe

„Moj dolazak u Partizan bio bi skupa investicija, crno-beli bi od obeštećenja mogli da pokriju pojačanja na više pozicija“, kaže srpski reprezentativni napadač

Kao tinejdžer govorio je da mu je Njukasl omiljeni strani tim, objašnjavao zbog čega se divi Alanu Šireru, projektovao dolazak na Sent džejms park, sve što je zasmilio je i ostvario, a onda se na licu mesta uverio da nije to to. Ili nije onako kako je zamišljao ili nije dobio šansu kakvu shodno potencijalu zaslužuje.

Najmanje što ne zaslužuje Aleksandar Mitrović je status rezervnog špica u ispodprosečnom premijerligaškom timu i utisak da ga trener Rafael Benitez neprekidno ignioriše. Zato, posle dve i po godine na severu Engleske, srpski napadač bez uvijanja poručuje da je došlo vreme za rastanak.

Sa Svrakam sigurno, već možda i sa ostrvskim fudbalom.

„Izdaje me strpljenje. Uporno sma čekao šansu prethodnih meseci i nisam je dočekao. Žao mi je posle svega. Zavoleo sam Njukasl, ali... Došlo je vreme da više gledam sebe, potražim najbolje rešenje za moju karijeru“, ispričao je Mitrović u pero novinaru Sportskog žurnala, u okviru velikog intervjua objavljenog u današnjem štampanom izdanju ovog lista.

I odmah pojasnio da od povratka u Partizan nema ništa, iako se pre nekoliko sedmica stidljivo pominjala takva mogućnost.

„Ne, to je nerealna priča. Zvao me je Ivica Iliev, raspitivao se da li postoji šansa da se vratim u Humsku. Ilieva mnogo cenim, malo je takvih ljudi u srpskom fudbalu. Imao sam zadovoljstvo da razmenimo mišljenja i dotaknemo se eventualno mog transfera. Mislim da bi moj dolazak bio skupa investicija u Partizan. Totalno nerealna u ovom trenutku. Od mog obeštećenja crno-beli bi mogli da pokriju pojačanja na više pozicija. Sad je takva situacija, ali nikad se ne zna“.

Ono što je realno jeste da Mitrović zaigra u jačem prvenstvu od našeg. Da se raspuca u godini Mundijala i kao prvi špic reprezenatcije spremno dočeka odlazak u Rusiju.

„Nema konkretne ponude. Nemam posebnu želju, pa ni da ostanem u Premijer ligi. Veće su šanse da napustim Ostrvo. Fizički sam u besprekornoj formi. Jedva čekam da zaigram. Najbitnije je da napokon pronađem klub i dobijem šansu na terenu. Nisam zaboravio fudbal, niti da postižem golove. Zaslužio sam mnogo više, ali...“

Neće 23-godišnji Smederevac nijednu lošu reč o Rafi Benitezu, iako bi mogao da ga „potkači“ što je ove sezone samo jednom bio starter.

„Neću mnogo da se osvrćem iza sebe. Trudio sam se da na svakom treningu i meču budem pošten prema sebi i saigračima. A to što nisam dobio priliku, jednostavno, nije do mene. Svi znaju da sam nezasluženo ostao u drugom planu. Strpljiv sam i čekam odgovor. Nema razloga za žurbu. Dobro znam šta je moj prolećni cilj: da napokon zaigram i postignem što više golova. A staro pravilo je da kad imate cilj ništa vam ne pada teško“.

Iako izvesno odlazi iz kluba, Mitrović će po dobrom pamtiti 2017. Na profesionalnom planu je bio deo rerezentacije koja je izborila plasman na Mundijal u Rusiju, a na privatnom postao otac drugi put, jer je juče dobio ćerku Nađu.

„Situacija u Njukaslu nije kod mene stvorila utisak nezadovoljstva. Spoznao sam lepote fudbala u dresu Srbije, osetio finansijski neizračunljivu draž pobeda pred egzaltiranom nacijom i našim ljudima. Zaokružili smo sjajne kvalifikacije plasmanom na SP i to je moj najjači utisak u godini na izmaku. Vredelo je biti deo te priče. A porodica me je definitivno promenila. Postavio sma drugačije prioritete u životu, uloga oca me tera da sasvim drugačije razmišljam. Biće to i presudno u narednom koraku u karijeri“, dodao je Aleksandar Mitrović u intervjuu Sportskom žurnalu.

