Veliki timovi bi ovo prevazišli…

U 18.30, derbi dana: Čelsi protiv Mančester Sitija

Trebalo je to da bude prvi čin izvedbe “svrgavanje šampiona”, ali u poslednjih 48 sati sve se promenilo za Pepa Gvardiolu. Prvo se saznalo da će Benžamin Mendi, 57.000.000 evra vredno pojačanje iz Monaka, zbog operacije ligamenata kolena propustiti celu sezonu, 24 časa kasnije taksi u kojem se u Amsterdamu vozio Serhio Aguero udario je u banderu, Argentincu su napukla rebra i čeka ga pauza od barem mesec dana. Od ranije je van stroja i Vensan Kompanija. Derbi okršaj sa Čelsijem, duel aktuelnog i po mnogima budućeg šampiona Engleske, izgledao je kao idealna šansa da Mančester Siti pokaže nadmoć. Ispostavilo se da je trenutak zaista diealan, ali za Čelsi, ne za Pepa Gvardiolu.

“Želimo da postanemo veliki klub, zar ne? E pa, bio sam u dva ogromna kluba u životu i znam šta oni rade u ovakvim situacijama. Oni ih prevaziđu. Nećemo napraviti taj iskorak ako samo kukamo. Voleo bih da su savi tu, ali nema kukanja. Veliki klubovi prevaziđu ovakve situacije”, kaže Gvardiola, koji će se u napadu uzdati u formu Gabrijela Žezusa, pa se čini da će Mendijevo odsustvo biti mnogo veći hendikep od Aguerovog.

“Mendija ne možemo da zamenimo. To kako on igra kad igra dobro, kako ide napred-nazad, to se ne može zameniti. Moraćemo da igramo drugačije. Niko na svetu nema njegovu energiju”, iskren je Gvardiola, koji će možda - nešto nalik onome što je uradio prošle sezone - pokušati da Plavcima parira sa tri štopera i recimo Kajlom Vokerom i Danilom na bekovskim pozicijama.

MOZZART KVOTE

(2,60) Čelsi (3,30) Mančester Siti (2,70)

Ima i Čelsi svoje muke. David Luiz je suspendovan, Dani Drinkvoter povređen. Okolnosti su ipak značajno bolje za Plavce. Posebno imajući u vidu kako igra Eden Azar.

“Volim to kod njega, tražim to od njega. Da rešava utakmcie, da bude čovek odluje. Bog mu je dao talenat i on to mora da koristi. Moj zadatak je da bude čovek odluke u svakoj utakmici u svakom trenutku. Ronaldo to radi, Mesi to radi. Daju jedan, pa hoće drugi, treći, četvrti. Nije to sebičnost. Ni Eden nije sebičan. On samo mnogo voli fudbal. I mora da rešava utakmice”, hvali Antonio Konte.

Podsetimo, i Čelsi i Mančester Siti imali su obaveze u Ligi šampiona u danima koji su prethodili ovom derbiju i možda su Građani nešto odmorniji, jer su ekipu Šahtjora dočekali - i savladali (2:0) - u utorak, dok su izabranici Antonija Kontea imali 24 sata manje da se oporave od gostovanja madridskom Atletiku (pobeda od 2:1). Siti deli prvo mesto na tabeli Premijer lige sa gradskim rivalom Junajtedom, dok branilac šampionske titule ima tri boda manje i forma mu je za nijansu slabija, mada je prethodnu prvenstvenu utakmicu u Stouku dobio izuzetno ubedljivo (4:0). S druge strane, Siti poslednjih nedelja bukvalno gazi rivale – bilo da se radi o kvalitetnom Liverpulu ili nesrećnom Kristal Palasu – međutim, sve ovo ne mora da bude presudno jer će Čelsi dati sve od sebe da iskoristi prednost domaćeg terena.

Plavci imaju bolji međusobni bilans i pripao im je njihov prethodni susret, u aprilu, takođe na Stamford Bridžu (2:1). Zanimljivo, ali tačno godinu dana ranije Siti je ovde slavio sa 3:0, pa nijedan ishod ne bi bio iznenađenje. Ipak, usudićemo se da blagu prednost damo domaćima, ali ukoliko sumnjate u keca, opredelite se za GG3+, koje često dolazi na ovom derbiju.

ČELSI - MANČESTER SITI

Stadion: Stamford Bridž;

Sudija: Martin Atkinson;

Čelsi (3-5-2): Kurtoa - Aspilikueta, Kristense, Ridiger - Mozes, Bakajoko, Fabregas, Kante, Alonso - Azar, Morata;

Mančester Siti (4-3-3-): Ederson - Voker, Stons, Otamendi, Delf - Fernandinjo, David Silva, De Brujne - Sterling, Sane, Gabrijel Žezus.

Premijer liga, sedmo kolo:

13.30: (9,50) Hadersfild (4,90) Totenhem (1,35)

16.00: (2,75) Bornmut (3,30) Lester (2,55)

16.00: (1,17) Mančester junajted (7,50) Kristal Palas (16,0)

16.00: (2,85) Stouk (3,15) Sautempton (2,55)

16.00: (2,30) Vest Bromvič Albion (3,10) Votford (3,35)

16.00: (1,85) Vest Hem (3,45) Svonsi (4,50)

18.00: (2,60) Čelsi (3,30) Mančester Siti (2,70)

Nedelja:

13.00: (1,22) Arsenal (6,50) Brajton (13,0)

15.15: (1,62) Everton (3,70) Barnli (6,00)

17.30: (4,60) Njukasl (3,60) Liverpul (1,80)

