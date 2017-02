Venger izašao pred streljački vod: Biću trener i sledeće sezone! Ali ne znam gde…

"Bitno je da Ardsenal ostane u sigurnim rukama"

Odavno neka konferencija za medije Arsena Vengera nije privukla ovako interesovanje kao današnja. Posle debakla u Minhenu, ostrvski mediji su jedva čekali da Venger progovori o planovima za budućnost. Većina engelskih medija najavljuje da će Francuz napustiti Arsenal na kraju sezone kada mu istekne ugovor, a navijači londonskog kluba su se većim delom okrenuli protiv Vengera i traže njegov odlazak…

Venger je danas odgovarao na brojna pitanja ostrvskih medija koje je interesovala samo jedna stvar - da li odlazi ili ostaje? Međutim, Venger je prvo počeo sa pričom o debaklu u Minhenu…

“Bili smo u idealnoj poziciji na poluvremenu i imali smo 1:1. A onda smo ostali bez Koščelnog, izgubili smo strukturu i organizaciju i gre i naivno primali golove. Posle trećeg gola samo psihhički pali”, konstatovao je profesor.

Međutim, ubrzo je usledio rafal pitanja o njegovom statusu…

“Možemo da pričamo... Znam da mediji vole ovakve vrste konferencija. Navikao sam na to. Ovde sam već 20 godina… Bavim se javnim poslom i moram da to prihvatim. Svi mogu da imaju mišljenje. Možemo da analiziramo šta se desilo i na šta možemo da utičemo. Na prethodni rezultat ne možemo, ali na sledeći - možemo. Moramo da opet izgradimo smaopouzdanje”, rekao je Venger.

Na konkretna pitanja da li će i naredne sezone voditi Tobdžije, odgovorio je:

“Ako sam ranije rekao da ću odlučiti u martu ili aprilu, to je bilo zato što nisam znao kada ću. Moja budućnost nije bitna, već budućnost ovog tima i kluba. Treba da se fokusiramo na stvarne probleme i način na koji igramo fudbal, a ne na moju budućnost. Šta god da se desi, biću sigurno trener i naredne sezone. Ovde ili na nekom drugom mestu…”, najavio je Francuz planove za budućnost.

On je potom pričao o mogućoj budućnosti Arsenala bez njega na kormilu…

“Čak i ako ja odem, to ne znači da će Arsenal pobeđivati u svakoj utakmici. Nadam se da će Arsenal u budućnosti osvojiti Ligu šampiona. Ali situacija je drugačija nego kada sam došao pre 20 godina. Podsetiću vas da do Arsenal do tada nije imao nijedan evropski trofej. Važno je da klub donese pravu odluku za svoju budućnost. Nisam proveo ovde 20 godina jer mi nije stalo. Imao sam mnoge prilike da odem, ali nisam otišao jer mi je stalo do ovog kluba i njegove budućnosti. Važno je da Arsenal uvek bude u sigurnim rukama”.

Mediji su ga pitali i kakva je bila atmosfera u svlačionici posle fijaska u Minhenu i da li je bilo incidenata u kojima je učestvovao Aleksis Sančez.

“Nije bilo incidenata u svlačionici. Bilo je velikog razočarenja i tuge, ali incidenata nije”.

(FOTO: Action images)