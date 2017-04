Venger: Penzija znači smrt! Kad sam došao bilo nas je 70 i jedna deonica vredela je 400 funti, a gledajte gde smo sad

“Mrzim poraze”, kaže trener Arsenala i najavljuje da će se i dalje baviti trenerskim poslom

Veličina slova A A A

Još se niko nije oglasio i rekao - ostaje. Ili - ide. Mada, sudeći po tome kako se poslednjih sedmica ponaša i kako u javnosti nastupa Arsen Venger čini se da će i posle ove sezone nastaviti da sedi na klupi Arsenala.

Tim pre što su mediji u Engleskoj pre tri dana preneli informaciju da je upravu Tobdžija obavestio da pristaje da produži ugovor do 2019. Dok čekamo potvrdu te vesti jasno je samo da se francuski stručnjak ne predaje i da će - da li na Emiratima ili na nekoj drugoj adresi - nastaviti da se bavi ovim poslom.

“Neću se penzionisati. Penzija je za mlade ljude. Za stare ona znači - umiranje“, rekao je Venger u osvit derbija 30. kola Premijer lige u kome njegov tim od 17.00 dočekuje Mančester Siti.

MOZZART kvote: 2010 --->>> Arsenal - Mančester Siti 1 (3,05), X (3,45), 2 (2,30)

Situacija u Arsenalu je u najmanju ruku panična kad su rezultati u pitanju. Ekipa je eliminisana iz Lige šampiona pošto joj je Bajern spakovao deset komada u dve utakmice, u prvenstvu za vodećim Čelsijem zaostaje čak 19 bodova, trenutno se čak nalazi i van mesta koje vodi u Ligu Evrope (po plasman u na tabeli), pa joj jedina uteha ostaje polufinale FA kupa gde će za rivala imati, takođe, Građane.

„Naravno da i dalje osećam istu glast za pobedama kao i kad sam došao u ovaj klub. Sad, međutim, nosim veći pritisak na ramenima nego pre 20 godiona, ali su glad i požuda i dalje jednaki. Kad vidite gde je klub bio kad sam dolazio, a gde je sad sve je jasno... Pazite, kad sam došao ovde je radilo 70 ljudi, danas ih je 700. Jedna deonica Arsenala vredela je 400 funti, danas vredi 18.000 funti. Samo da vam kažem, ja nemam nijednu deonicu“.

Navijače, pak, briga za finansije. Oni traže dobre rezultate. A njih odavno nema. Samo dva FA kupa u poslednjih 13 godina malo su za klub iz severnog Londona.

„Da li osećam strah? Ne. Priprema naredne utakmice zasniva se na požudi i nadi. Mrzim poraz. Radim posao trenera 34 godine i još nisam sreo neko ko mi je rekao: „možeš sebi da priuštiš da izgubiš meč u u ovom kolu“. To ne postoji, niti sebi smete da dozvolite takvu vrstu razmišljanja. Čak i kad je reč o kontrolnim utakmicama pre početka sezone. Naprotiv, morate da budete posvećeni tome da dobijete naredni meč“.

Za kraj, imao je Arsen Venger poruku za onaj deo pristalica Arsenala koji traže da napusti klub.

„Mogu da razumem navijače koji nisu srećni zbog poraza, ali jedini put do trijumfa je da se držimo zajedno sa publikom i damo apsolutno sve od sebe do kraja sezone. To je sve što možemo da uradimo“, uverava Profesor.

(FOTO: Action images)