Venger pronašao Ozilovu kopiju

Mladi vezista Štutgarta trebalo bi da bude naslednik nemačkog reprezentativca u timu Arsenala...

Veličina slova A A A

Vreme prolazi, a Mesut Ozil poput Aleksisa Sančeza odbija da potpiše novi ugovor sa Arsenalom. Arsen Venger se bori da ne izgubi dvojicu najboljih igrača, ali uporedo radi i na pronalaženju njihovim zamena.

Kako javljaju brojni mediji u Nemačkoj i Engleskoj, Ozilova kopija je pronađena. Doduše, radi se o momku od 19 godina koji bi bio zalog za budućnost, no o ozbiljnosti Arsenalovih namera govorio je i sam fudbaler. Radi se o Berkaju Ozkanu, Turčinu rođenom u Nemačkoj koji se za razliku od Mesuta Ozila odlučio da brani boje zemlje svojih dedova.

Ozkan je trenutno član Štutgarta, a ponikao je u čuvenoj akademiji Karlsruea.

"Moj agent i ja pregovaramo sa Arsenalom, to nije tajna. Englezi me prate već dve godine i redovno šalju skaute da me gledaju".

Međutim...

"Nisam siguran da je sada pravi trenutak da se pridružim Arsenalu, možda je malo rano za mene. Želim da se dokažem u Bundesligi i da nastavim da se pravilno razvijam. Ali u suštini, Arsenal jeste klub za koji bih voleo da igram jednog dana. Nadam se da će se to i dogoditi", izjavio je Ozkan za Turke.

On kaže da mu je Ozil veliki prijatelj.

"Kada smo obojica u Nemačkoj družimo se. Idemo u isti kafić, ručamo zajedno... Evo, čak imam i istu frizuru kao on", našalio se na kraju Ozkan.