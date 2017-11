Ventura leti i ako ode na Mundijal - trojica kandidata za naslednika

Italijani hoće kao mi...

Italijani kao mi - hoće da smene selektora čak i ako ih odvede na Mundijal?! Jutrošnja izdanja La Stampe i Gazete delo Sport javljaju kako se stolica iskusnog stručnjaka i te kako drma, i ne samo to, pomenuti listovi donese i najuži izbor kandidata za njegovog naslednika.

Naime, italijanska fudbalska javnost bila je nezadovoljna kako su Azuri prošli kroz ove kvalifikacije, a situacija se dodatno pogoršala pošto je doživljen poraz od Šveđana u prvom meču baraža.

Navodno, tri imena figuriraju kao mogući naslednici Đampjera Venture. Jedan od njih, i najmanje verovatna opcija, jeste Antonio Konte, za koga se kaže da nije u najboljim odnosima sa upravom Čelsija, te da bi mogao da se vrati na klupu nacionalnog tima. Mada, u ovom trenutku to zaista deluje nezamislivo, zar ne? Pominje se i Karlo Ančeloti koji je slobodan od odlaska iz Bajerna. Gazeta podseća da je Karleto najavio da će odmarati sve do starta naredne sezone, no pojedini izvori tvrde kako bi ipak mogao da se predomisli.

I na kraju tu je Điđi Di Bjađo - najverovatniji izbor ukoliko Ventura dobije otkaz. Listovi navode da selektor mlade reprezentacije Italije ima podršku u Savezu, da se narodu i onima koji odlučuju dopada njegov sistem 4-3-3 što forsra od imenovanja i da bi ga rado videli u primeni na seniorskom timu.

A šta vi kažete, hoće li Italijani kao Srbi?

(foto: Action Images)