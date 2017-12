Vida stigao u Bešiktaš, Pevci dobijaju srpskog štopera?

"Najgore čuvana tajna prelaznog roka", kako su turski mediji opisali dolazak Domagoja Vide u redove Bešiktaša sada više i nije "tajna". Hrvatski reprezentativac je novi član istanbulskih crno-belih za koje će igrati naredne tri i po godine

Vida, koji je prve fudbalske korake načinio u Osijeku za koji je godinama igrao i njegov otac Rudika, branio je boje Leverkuzena, Dinama iz Zagreba, a od 2013. bio je jedan od stubova odbrane kijevskog Dinama za koji je odigrao 104 utakmice. Hrvatski as je navodno između ostalih odbio ponude Evertona i Milana, pre nego što je stavio paraf na ugovor sa Bešiktašom.

As rightly said by @Razzerian, #Beşiktaş mean business. The worst kept secret in their transfer market is now unveiled, with Domagoj #Vida coming on a free bid. Underestimated signing in my opinion pic.twitter.com/iTb0p6LQsB