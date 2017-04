Videću da li ostajem, u igri su sve opcije

Aleksandar Mitrović otvoreno o životu u Engleskoj, Čempionšipu, fudbalskoj kulturi, svom statusu u Njukaslu...

Veličina slova A A A

Najbolji srpski napadač Aleksandar Mitrović privodi kraju svoju drugu sezonu u Engleskoj! Ni on, niti bilo ko u Njukaslu nije mogao ni da sanja da će u njihovoj prvoj godini saradnje biti suočeni sa ispadanjem iz lige, ali Svrakama tekuću godinu nisu pojele vrane, kao recimo Aston Vili. Klub sa Sent Džejms Parka ekspresno se vratio u englesku elitu, taj uspeh proslavio još prošlog ponedeljka i sada već lagano mogu da se kuju planovi za za ono što sledi od jeseni.

Aleksandar Mitrović u razgovoru za Sportski žurnal analizirao je protekle mesece, Čempionšip, engelsku fudbalsku kulturu, svoj status u Njukaslu za koji su se mnogi zabrinuli prethodnih nedelja...

"Garantujem da je Čempionšip među sedam najjačih klupskih takmičenja u Evropi. Druga liga Engleske je zahtevnija je od Premijeršipa. Igra se jače, snaga je u prvom planu. Opstaju samo najjači. Imao sam neobičnu čast da se okušam u tom atipičnom društvu u kom gotovo da nema pauze od sredine avgusta. Čak 46 kola spakovano je u ritmu subota-utorak. Prvak ne samo da mora da potroši mnogo novca, već mora da prolije mnogo krvi i znoja. I ni to mu ne garantuje prvo mesto na kraju".

Kada se jedno takmičenje ovako sagleda i analizira onda učinak od šest golova i pet asistencija na 27 utakmica (1.235 minuta) i nije tako loš, kako se moglo čuti u poslednje vreme prilikom pominjanja Mitrovog imena. Sve to dovelo je do raznih spekulacija oko statusa srpskog reprezentativca. Navijačka želja je jasna - da Mitar ostane, ali pita se šef, a to je i dalje Rafa Benitez koji u poslednje vreme ne daje mnogo prilika nekadašnjem napadaču Partizana i Anderlehta, iako se radi o jednoj od najvrednijih akvizicija tog kluba. Smederevac ipak ne želi mnogo da raspreda o svom statusu dok sezona traje...

"Videćemo da li ću ostati u Njukaslu. U igri su sve opcije".

Ostao ili ne, Mitrovića je sada teško zamisliti u nekoj drugoj zemlji.

"Ovde seigra najzanimljiviji, najlepši i verovatno najbolji fudbal na svetu. Svaka utakmica je spektakl. Nije bitno da li su na drugoj strani Čelsi ili Blekburn, FA kup ili šampionat. Zato su Egleski posebni. Navikao sam na fudbal s ukosom tradicije i poštovanja. Sazreo sam u Čempionšipu, nisam izgubio ovu godinu. Naprotiv, za mene je ovo bio zamajac za naredne izazove".

Zbog svog karakterističnog karaktera i ponašanja Mitrović je postao mezimac navijača. To ima i dobre i loše strane...

"Nema mnogo mira za fudbalera u Njukaslu, iako postoje pojedina mesta za porodično opuštanje. Tu je i kačket, prilika da se donekle sakrijete od znatiželjnih pogleda. Ali ne bunim se mnogo, ovaj poziv iziskuje i obaveze van terena".

Mitrović je obezbedio plasman u Premijer ligu, pa sada može da navija za svog sunarodnika Slavišu Jokanovića i njegov Fulam...

"Jokan je preporodio Fulam. Iz donjeg dela tabele doveo ih je do top šest. Veliki je to uspeh. Osetio sam sa Njukaslom koliko je dobro spremio ekipu. Odigrali su taktički besprekorno i bukvalno nas, kao niko do tada, pregazili u dve utakmice. Vidi se trenerska ruka. Fulamu dajem prednost ispred Hadersfilda, Redinga i Šefilda".

Razgovor sa Aleksandrom Mitrovićem bilo nemoguće zaključiti bez pitanja o reprezentaciji Srbije koja uspešno gazi ka Mundijalu. Uz bravure Dušana Tadića, njegovi golovi nose Orlove ka Rusiji.

"Ako dobijeo Vels, ništa više neće moći da nas zadrži na putu ka Svetskom prvenstvu. A čini mi se da će meč tog 11. juna biti okončan u skladu sa našim željama. Selektor Muslin uklopio je sjajno tim, imamo neviđenu hemiju. Zaslužili smo da idemo na Mundijal", zaključio je Mitar razgovor za Žurnal.

(foto: Action Images)