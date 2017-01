До свидания Стамфорд? (VIDEO)

Zenit je možda i prešao, ali ako je neko iz aktuelne Čelsijeve generacije zaslužio da se golom oprosti od Stamford Bridža onda je to niko drugi no Branislav Ivanović. Jer toliko ih je postigao u dresu Čelsija, a neki su bili suštinski važni, da će srpskog defanzivca dugo pamtiti u Londonu.

Samo da se podsetimo, dva komada protiv Liverpula u čevrtfinalu Lige šampiona, pa onaj za trijumf nad Benfikom u finalu Lige Evrope, pa protiv Napolija u epskom preokretu Čelsija Roberta Di Matea, pa protiv Mančester Sitija, Aston Vile...

I onda ovaj danas protiv Brentforda u četvrtom kolu FA kupa, na pas Pedra...

Transfer u Zenit je izvestan. Neka ga Stamfortd pamti po golovima. Bilo ih za pamtiti. Bilo ih je toliko važnih da će večno biti utkani u Čelsijevu istoriju.

Branislav Ivanovic's best goals, so many important moments. #ThankYouBranna pic.twitter.com/IjHp3ICjN5