VIDEO: Od Debrecina do Bajerna - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 100!

Svi golovi Kristijana Ronalda u evrokupovima na jednom mestu...

Od 9. avgusta 2005. do 12. aprila 2017. Od Debrecina na Old Trafordu, do Bajerna u Minhenu.

Kristijano Ronaldo sinoć je postigao 100. gol u evrokupovima u trijumfu njegovog Reala u prvom meču četvrtfinala Lige šampiona, čime je postao prvi fudbaler u istoriji evrokupova kome je pošlo za nogom da kraj svog imena upiše broj sa tri cifre.

Legendo, niko nikad kao ti!

Podvig vredan svakog divljenja, pa bili vi fudbalski zaljubljeni u Portugalca ili ne. UEFA je odmah regovala i već danas napravila kompilaciju svih 100 pogodaka Ronalda u dresu Mančestera (16) i Reala (84).

Zanimljivo, za Sporting nije postigao nijedan gol u Evropi...