Volters: Pokušavamo da nadoknadimo Jovićevo neigranje, čeka nas zabavnih sedam dana

Amerikanac podvlači da je fikus na utakmci protiv Budućnosti

Sada kada je Stefan Jović povređen, za Crvenu zvezdu je veoma važno da na parketu ima raspoloženog Nejta Voltersa.

On je u pobedi protiv Uniksa, pokazao da može da odigra kvalitetne minute, a upravo takva igra će mu biti više nego potrebna u meču protiv Budućnosti u utorak u kojoj se rešava prolazak u finale ABA lige.

Kao i celom timu, i njemu je na ovom meču krenulo nabolje u napadu.

„Poslednjih par utakmica smo odigrali loše u napadu, dobro je što smo pogodili nekoliko šuteva iz daljine. Sigurno ćemo se bolje osećati zbog toga. Imaćemo malo više energije. Bio je ovo dobar dan za nas“, rekao je Volters posle pobede nad Uniksom.

U drugoj četvrtini, Zvezda je počela mnogo bolje da igra nego u prvoj. Šta je uzrok tome?

„Mislim da smo igrali bolju odbranu i malo brže u napadu. Trudili smo se da budemo što agresvniji. Imali smo neke ostvorene šuteve i pogodili. Malo smo bolje delili loptu između sebe nego u prethodnih nekoliko utakmica“.

Jasno je da bez Stefana najveći teret organizacije igre pada upravo na tebe i na Dženkinsa. Kako se osećaš i da li ti je prijateno u toj ulozi?

„Stefan je fantastičan plejmejker. U poslednje vreme ima problema sa povredom i teško igra. Ja i Čarls, a i ostatak tima, pokušavamo to da nadoknadimo. Pre svega u napadu, sa što više dodavanja. Trudimo se da igramo što brže možemo. Narednih sedam dana očekuju nas dve izuzetno bitne utakmice u ABA ligi i Evrolige. Prvo moramo da se fokusiramo na utorak. To je ogromna utakmica i moramo da pobedimo u tom meču. Biće to zabavnih sedam dana...“, zaključio je Zvezdin Amerikanac.

(FOTO: MN Press)