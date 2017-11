Vraća se Fofana

Nenad Lalatović kaže da bi Beko "Trebalo da se vrati sa pozajmice i konkuriše za meč protiv Napretka"

Veličina slova A A A

Čukarički je dobio Vojvodinu s 2:1, a trener Brđana saopštio je svojim navijačima još jednu lepu vest. Nenad Lalatović je rekao da bi napadač Ismail Beko Fofana trebalo da se vrati sa pozajmice iz Kazahstana, iz Irtiša, i kako je dodao - nada se da će Fofana konkurisati za tim Čukaričkog protiv Napretka (18. novembar).

Biće to dobro pojačanje za Čuku posle povrede Ognjena Mudrinskog.

Šef stručnog štaba Čukaričkog dodao je da su za njegovu ekipu tri boda osvojena pobedom Vojvodine - velika.

“Pogotovo je tako kada se uzmu u obzir veliki kadrovski problemi koje imamo. Povredio nam se Kirovski pred meč, ali naša sreća je da imamo dva dobra golmana, pa se to nije osetilo. Poslednja dva derbija, protiv Voždovca i Vojvodine, direktnih konkurenata za Evropu, mi smo pobedili. Zadovoljan sam zbog svega toga, ali i guranja u vatru mladih igrača. Vojvodina jako dobro igra, pobedili su Rad sa 3:0. Trenirao sam Vojvodinu i ponosan sam jako na to. Oni igraju isto na strani, kao kod kuće. Morali smo da zaustavimo Jovančića, on je fenomenalan igrač. Prvih pet minuta imali smo dve šanse, ali i nismo ih iskoristili. Ali i Voša nije uspela da iskoristi svoje. Želeli smo pobedu više i za taj jedan gol smo bili bolji. Hteli smo da igramo njihovoj polovini, da pritiskamo i to je urodilo plodom. Naterali smo njihovog igrača tom igrom na grešku, da dobije crveni. Nismo smeli sa igračem više da primimo gol, ali bila je to dobra akcija. U poslednjih 11 utakmica imamo samo jedan poraz i to je odličan rezultat za nas”, rekao je Lalatović.

Šef stručnog štaba Vojvodine Vladimir Buač čestitao je Čukaričkom na pobedi.

“Prvo poluvreme je bilo manje-više izjednačeno po šansama, iako su oni za nijansu više držali loptu. Malo opasnija su bili. Dobili smo taj gol u 15. minutu. Bilo je šansi da dodjemo do izjednačenja, ali onda u 41. je crvenim kartonom utakmica izgubila ritam. Čuka je imala inicijativu u drugom, a mi smo pokušali iz kontre da iznenadimo, uspeli smo jednom, ali nismo izdržali pritisak I primili smo drugi gol. Bili smo dosta potrošeni. U prvom poluvremenu nismo realizovali svoje šanse i Čukarički je na kraju zasluženo pobedio”.