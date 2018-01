Vuletić: Đurićevi dugovi napadaju kao kosturi iz ormara! Uzeli bi nam šest bodova da nismo platili 500.000 evra

Ukupan Partizanov dug oko 12.000.000 evra, kakvi su odnosi sa Zvezdom, a kakvi bi trebalo da budu...

(Od izveštača MOZZART Sporta sa priprema na Kipru)

Na jednoj strani sportski uspeh – na drugoj finansijski kolaps.

Kao da ne može jedno s drugim. Ili nije moglo u vreme dok je Partizan vodio Dragan Đurić. Šest uzastopnih titula stiglo je u Humsku u periodu od 2008. do 2013, igrala se Liga šampiona i triput Liga Evrope, međutim, ekonomska situacija je bila poražavajuća, što je svojevremeno, prepuštajući komande Parnog valjka novoj upravi, otkrio bivši potpredsednik Ratomir Babić, objavom da je dug 13.000.000 evra, da bi kasnijim pregledom ravizorskih kuća utvrđeno kako je narastao na čitavih 14.800.000.

Prof. dr Vladimir Vuletić, aktuelni potpredsednik crno-belih, ističe da je klub i dan-danas zarobljenik obaveza koje je u amanet ostavila Đurićeva vrhuška.

"Partizan se na dnevnom nivou suočava s velikim iskušenjima, ne samo sportske, nego administrativne i pravne prirode. Sve kao posledica neverovatnog načina poslovanja prethodnih uprava. Zato nam se sad dugovi pojavljuju kao kosturi iz ormara i jezivo napadaju finansije", slikovito poručuje jedan od čelnika Parnog valjka sa Kipra, gde se nalazi na pripremama prvog tima.

Vuletić je čestitao Đuriću na šest titula, ali otkrio da je od 15.000.000 evra duga "čak 3.000.000 evra predstavlja neplaćeni porez, regulisan u poslednje dve godine otkako je ova uprava na čelu".

Nevolja, ipak, nikad ne dolazi sama.

"Suočili smo se se prevarenim posrednicima, ljudima koji moraju da razgovaraju jezikom suda, jer jezik ugovora ne vredi ništa. Prvi slučaj: poznati grčki advokat Vagijatis potraživao je 650.000 evra na ime provizije za transfer Adema Ljajića u Fjorentinu. Naš pravni tim je uspeo, uz pomoć Advokatske kancelarije ’Kostić’ da sudskim putem skoro prepolovi dug, pa Partizan mora da plati 350.000 evra. Drugi slučaj: poznati italijanski posrednik (Serđo Berti, op. aut.) prezentovao je proviziju od 500.000 evra, ništa mu nije isplaćeno posle prelaska Stefana Savića u Mančester Siti. FIFA je na osnovu tužbe donela pravosnažnu presudu da Partizan do 31. januara plati pola miliona evra ili će nam oduzeti šest bodova u prvenstvu. Nismo imali kud osim da platimo. Treće: pre pet godina mogla je da se plati provizija od 130.000 evra ruskom agentu Alekseju Tilmanu za transfer Mohameda Kamare u Bolton, a to je sad stiglo na naplatu."

U pomenuta potraživanja spadaju i menadžerske provizije, dok je struktura ukupnog duga narasla i zbog trivijalnih detalja.

"Moramo da platimo i iznos za trening kompenzaciju od 80.000 evra za Klea, od stane Kineza. Jedan lokalni autoprevoznik iz Srbije nas je vozio od 2008. do 2011, ništa mu nije plaćeno, sad traži 20.000 evra. Kosturi iskaču iz ormara svakog dana. Voleo bih da su poslednji, ne mogu da garantujem."

VAZURA JE PREPORODIO PARTIZAN, VIDEĆETE KAD ODEMO

A kad je o obavezama reč...

"Ukupni Partizanov dug na današnji dan je oko 12.000.000 evra. To je realna suma", pojasnio je Vuletić, uveravajući da je sanacija u iznosu od 3.000.000 evra mahom zasluga Miloša Vazure na funkciji generalnog direktora. "Za tri godine je vratio neke dugove, usput omogućivši uslove za osvajanje dve titule i dva kupa, kao i prezimljavanje u Evropi. Ponosan sam na činjenicu da je moj bivši student na Pravnom fakultetu ne samo postavio Partizan na noge, nego ga i preporodio."

Paralelno sa borbama na tri fronta (prvenstvo, kup, Evropa), crno-beli su investirali u infrakstrukturu.

"U ponedeljak su dopremljene nove kapije za stadion, ultimativno zahtevane od UEFA, inače nokaut fazu Lige Evrope ne bismo igrali u Humskoj. Njihova cena je 500.000 evra, služiće Partizanu narednih 50 godina, iste su i na stadionu Borusije u Dortmundu. Izgrađen je još jedan veštački teren u Zemunelu, vredan 100.000 evra. Video-nadzor je koštao više od 100.000 evra. Pitam se da li je bilo moguće sve ovo uraditi i ranije? Niko nije pokušao da se bavi ovim pitanjima, mi smo se uhvatili u koštac. Ne znam nekog tako sposobnog kao što je Vazura, da postavi sistem u kome igrači pri odlasku opraštaju premije obećavane od strane prethodne uprave, zato sad nema slučajeva tužbi bivših prvotimaca. Kad ova uprava napusti Partizan, a jednog dana će se i to desiti, u klubu će se živeti slobodnije, zrelije i crno-beli će moći da dišu punim plućima."

Osim direktora, osetio je Vladimir Vuletić potrebu da pohvali saradnike i kolege.

"Svaki veliki organizam mora da ima autentičnu figuru na svom čelu. Držim da je to intelektualac kao što je Milorad Vučelić. A kad imate njega kao predsednika i Vazuru kao direktora, onda je dalje lako. Pomoćnik direktora Omladinske škole Goran Arnaut neopravdano nije spominjan dosad, iako je zaslužan za angažman velikog broja stranaca. Škola je dobila i novog direktora Vanju Radinovića, posvećenog poslu, u eri Aleksandra Stanojevića i Avrama Granta naučenog kako se osvajaju titule. Klub ima i sjajne pravnike, jedan od njih je Milorad Nikolić, zamenio je pokojnog Darka Grubora i suočio se sa velikim problemima, vešto ih rešava. Nije lako voditi ni finansije kao što to radi Snežana Petrović ili biti u neprestanoj komunikaciji sa UEFA, što je zaduženje oficira za vezu Nenada Danilovića. Njih pominjem zato što je Partizan tim. Imamo ljude. Neki možda imaju jednoga za sve, mi imamo svakog za ponešto. Kod nas se odlučuje timski."

ZVEZDANI ČOVEK U KAMPANJI PROTIV MAŽIĆA, NISMO ZA MODRE CEVANICE

U jeseni velikog uspeha srpskog reprezentativnog i klupskog fudbala, paradokslano deluje da su se odnosi među večitima – pogoršali. Zašto?

"Partizan nije generisao nijedno saopštenje koje je imalo za cilj da diskredituje našeg rivala. Ne tumačimo sport kao gladijatorstvo, kao što je to činio jedan čovek. Ako neko oholo priželjkuje tuđe krvoliptanje, nismo u prilici da u tome učestvujemo, jer Partizan nije za borbu modrih cevanica."

A zbog saopštenja su i crno-beli i crveno-beli kažnjeni. Po 1.000.000 dinara.

"Prijavu Disciplinskoj komisiji FSS-a neuko je podneo izvesni Dragiša Binić, nesiguran da li on ili neko drugi presuđuje. Čudno je kako je komisija na isti način cenila pet Zvezdinih saopštenja, od koji je prvo napisano još 11. oktobra 2017, a Partizan se oglasio prvi i jedini put sredinom decembra zahtevajući uvođenje VAR tehnologije. Taj veštački pokušaj da se dva najveća srpska kluba svedu na istu ravan je pogrešan."

Zatim, u dahu, indirektna poruka ka Marakani.

"Da li je Partizan počeo kampanju protiv Milorada Mažića, od strane jednog zvezdanog čoveka okarakterisanog jedinim koji može da sudi derbi u prethodnom prvenstvu, da bi u ovom odjednom postao jedini koji ne može? Nisam stručan da objasnim to šizofreno ponašanje. Za sve u životu, bilo rat, ljubav ili mržnju, potrebno je dvoje. Međusobno poštovanje mogu generisati oba kluba, a ne da se insistira na servilnom ponašanju Partizana. Ne sme Partizan na to da pristane, ali sme da postane partner sa svima. Ako je uspeo da to napravi sa UEFA i drugim organima FSS-a, onda Partizan i Zvezda duguju srpskom fudbalu zdrave odnose."

Na kraju razgovora sa predstavnicima beogradskih redakcija Vladimir Vuletić se dotakao i aktuelne teme – prelaznog roka.

"Nikad ne postoji potpuno saglasje u jednom timu i organizmu. Što je više mišljenja, to je rezultat bolji. Sportski direktor dosta radi, što ne znači da ne greši, ali je njegova namera da Partizan bude jači. Imali smo priliku da se oprostimo od Evertona, nudili smo mu novi ugovor, skoro duplo veći od prethodnog, ali je odbio. Ne zaboravite da ima 28 godina i da je došao s namerom da mu Srbija bude tranzitna, a ne završna stanica. Odbio je i ponudu jednog ruskog kluba, duplo veću od SPAL-ove. Morali smo da vodimo računa i o interesima igrača. Na kraju smo prihodovali novac. A šta je sa Zvezdom? Četvorici njenih stranaca u junu ističu ugovori, bez naplate će otići. U Partizanu se tako ne radi", kaže potpredsednik Vuletić.

Piše: Aleksandar Joksić;

Foto: Star Sport.