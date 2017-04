Zakuvalo se u Prvoj ligi! Mačva na Vračaru primila gol u 90, šansa za Slobodu i Zemun da se opasno približe...

Šapčani su očigledno u krizi, hoće li to prvi pratioci uspeti sutra da iskoriste...

Borba za Superligu mogla bi opasno da se zahukta u finišu prvenstva Prve lige Srbije! Do skora neprikosnoveni lider, ekipa Mačve, zabeležila je i četvrti remi u poslednjih šest utakmica, čime je otvorila šansu svojim pratiocima da joj se doatno približe.

Beogradski Sinđelić, kome je svaki bod dragocen u borbi za opstanak, uspeo je da šokira goste iz Šapca u 90. minutu i stigne do iznenađujućih 2:2. Ekipa Dragana Aničića dva puta je vodila - Sinđelić prvi put izjednačio u nadoknadi vremena prvog dela - da bi pet minuta pre kraja zbog crvenog kartona ostala s čovekom manje na terenu. Domaći su to iskoristili i stigli do veoma značajnog boda.

Mačva sada ima 50 bodova, što znači da bi Sloboda eventualnom sutrašnjom pobedom u Čelarevu mogla da joj priđe na minus četiri, a Zemun na minus pet. Šapčani su očigledno u padu forme, što svakako treba da zabrine njihove navijače, no olakšavajuća okolnost je ta što raspored ide na ruku Provincijskom Urugvaju. Do kraja trke Mačva ima kod kuće OFK Beogradu, Jagodinu i Bežaniju, a na strani Budućnost, Dinamo i Inđiju.

U drugom današnjem meču Odžaci su očekivano savladali Proleter sa 3:1 i zadržali korak sa ostalim davljenicima...

PRVA LIGA SRBIJE - 24. KOLO

Petak:

Sinđelić - Mačva 2:2 (1:1)

OFK Odžaci - Proleter 3:1 (1:0)

Subota:

16.30: Inđija - Jagodina

16.30: Budućnost - Dinamo

16.30: OFK Beograd - Bežanija

16.30: ČSK - Sloboda

16.30: Kolubara - Radnički Pirot

16.30: BSK - Zemun

