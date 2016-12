ZAKUZZAVANJE: “Duplo V” u plus

Pogledajte nekoliko interesantnih košarkaških predloga za danas...

Danas u ponudi u ABA ligi imamo dve utakmice. Od 17 časova Igokea dočekuje Karpoš Sokoli, a od 19 časova Partizan igra protiv MZT-a.

U ponudi "poeni igrača" danas u okviru ABA lige imamo 12 košarkaša, a evo nekih od mogućih predloga za danas.

VANJA MARINKOVIĆ - granica 8,5 - Tip VIŠE POENA (Partizan - MZT, 19.00), kvota 1,85

Vanja Marinković ove sezone ima velike oscilacije. Pre dva kola dao je jedan poen, a u prošlom kolu 14! Cenimo da je ova partija protiv Mornara najavila Vanjine bolje igre, a i granica nije neprelazna. Partizan će igrati protiv MZT-a koji je poslednji na tabeli ABA lige. Vanja bi mogao u plus, a kvota je prilično dobra. U prvom ovosezonskom susretu dao je 16 poena MZT-u i to mu je do sada najbolja partija.

VUK RADIVOJEVIĆ - granica 11,5 - Tip VIŠE POENA (Igokea - Karpoš, 17.00), kvota 1,85

Od proteklih sedam utakmica Vuk je na pet prebacio zadatu granicu, a jednom je bio na pola koša. Dakle, u dobroj je formi, a protiv Karpoša ne bi trebalo da ima mnogo problema sa ovom granicom. On se vraća posle povrede i polako ulazi u ritam, a ovo bi mogao da bude meč kao stvoren za njega. U prvom ovosezonskom meču da je 19 poena Sokoliju i to u gostima.

VILIJAM HEČER - granica 17,5 - Tip MANJE POENA (Partizan - MZT, 19.00), kvota 1,85

Hečer je jedan od najboljih igrača Partizana ove sezone, ali je ovu granicu prebacio samo dva puta u poslednjih osam utakmica crno-belih u ABA ligi. MZT jeste dobra šansa za tako nešto, ali je i pitanje koliko će Heč i Ratkovica deliti minute, odnosno da li će Partizanov Amerikanac odmah ući u seriju pogođenih šuteva. Prosek ove sezone mu je 16,9 poena po utakmici.

