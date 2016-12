ZAKUZZAVANJE: Koliko će dati Teo?

Pogledajte nekoliko interesantnih košarkaških predloga za danas...

Danas na programu imamo pet utakmica Evrolige tako da će ljubitelji klađenja na košarku imati veče za uživanje. Tu je i okršaj srpskog predstavnika Crvene zvezde protiv šampiona Evrope CSKA od 19 časova.

Naravno, MOZZART kladionica se potrudila da vam predstavi i ponudu poena za košarkaše, a mi smo odabrali četiri tipa. Sva ćetiri sa okršaja koji će se odigrati u Areni.

OGNJEN KUZMIĆ - granica 9,5 - Tip VIŠE POENA (Crvena zvezda - CSKA, 19.00), kvota 1,85

Kuzmić igra u jako dobroj formi u poslednje vreme, a ovi granicu koja je postavljena prebacio je u poslednje tri utakmice u Evroligi. Osim što dobro skače, sjajno se bori sa protivničkim centrima u reketu, dosta napada završava posle pik en rola sa Jovićem tako bi ponovo mogao da bude dvocifren. Iako će igrati protiv najjačeg tima u Evropi. Prosek ove godine u Evroligi mu je tačno na granici koja je postavljena.

MILOŠ TEODOSIĆ - granica 15,5 - Tip VIŠE POENA (Crvena zvezda - CSKA Moskva, 19.00), kvota 1,85

Nije da sumnjamo u kvalitet Zvezdine odbrane, ali jasno je da je Miloš Teodosić ipak klasa. Jeste da je bedem Dejana Radonjića zaustavio mnoge velike igrače, poslednje Serhija Ljulja, ali teško je verovati da će se Teo voditi emocijama protiv voljenog kluba. Ako bude krenuo punom parom, kako obično i gazi, ne sumnjamo da će proći granicu. Jer Zvezda će imati preozbiljan zadatak u odbrani, od toga da sačuva Nanda de Koloa, preko Kajla Hajnsa do Korija Higinsa. Šta vi mislite?

NEJT VOLTERS - granica 7,5 - Tip MANJE POENA (Crvena zvezda - CSKA, 19.00), kvota 1,85

Nejt igra sa manjkom samopouzdanja i to se videlo u poslednje vreme. Dosta zavisi i od toga koliko će Jović biti na parketu, ali protiv takve odbrane i spoljne linije koju imaju Armejci Nejt će se teško probijati do koša. Na poslednja dva meča u Evroligi dao je četiri odnosno pet poena, a dva puta pre toga po osam koliko mu i sada treba da bi preskočio granicu. Trenutno stanje kaže da će se to teško desiti.

MARKO SIMONOVIĆ - granica 12,5 - Tip VIŠE POENA (Crvena zvezda- CSKA Moskva, 19.00), kvota 1,85

Što ne može niko, može - Marko Simonović. I to nije samo obična floskula, to je činjenično stanje ove sezone. Brojke govore u prilog, Simonović je protiv svih velikana dominirao. Od Reala (20 poena), preko Barselone (13), Fenera i Makabija (po 14), do Žalgirisa (16). Jednostavno, najbolja je ofanzivna opcija Crvene zvezde i dosad je svaki put bio pokretačka snaga tima. Imaće ispred sebe ozbiljnu odbranu, ali to Simonoviću nije bio problem, cepao je mrežice nehotice. Da li će to biti dovoljno za još jednu senzaciju - ne znamo, ali uvereni smo da Simonović prelazi crtu.

