Zapalio se fitilj u Minhenu: Bomba ili lažna uzbuna - Ančeloti ide u januaru!?

Ili je svetska ekskulziva ili je podrivanje Bajerna i statusa legendarnog trenera.

Štagod da je u pitanju, Mario Basler je lansirao bombu sličnu onima aktivranim šutevima tokom igračke karijere. Nekadašnji prvotimac minhenskog velikana uverava da će šef struke nemačkog prvaka, Karlo Ančeloti, napustiti Alijanc arenu. A da, pritom, neće sačekati ni kraj sezone.

Kako tvrdi Basler, italijanski strateg se seli na Daleki Istok.

„Čuo sam da je Ančeloti potpisao ugovor za jedan kineski klub. Na osnovu onoga što znam, Karlo će napustiti Bajern tokom zime, jer nova sezona u Kini počinje već u februaru“, rekao je Basler, koji je tri sezone nosio dres Bavaraca, a trenutno je sportski direktor Lokomotive iz Lajpciga.

Ančeloti ima ugovor sa Bajernom do leta 2019. Teško je poverovati da bi tek tako - makar ponuda bila i unosna - napustiti klub s kojim je osvojio Salataru minule sezone. Posebno što je u pitanju mirna, stabilna ličnost, koja ne zatvara vrata zadnjicom.

Osim ako sami čelnici Bajerna ne žele da ga se otarase, pošto već provejavaju mišljenja da ni ove sezone neće uspeti u glavnom cilju. Da osvoji Ligu šampiona.

„Ne mogu da kažem da je vest 100 odsto tačna, ali moj izvor je pouzdan. Neka bude ovako, o one koji mi je to rekao ne mogu da kažem ništa loše. Verujem mu. Ne kažem da će se sve izrečeno i desiti, ali to su glasine koje kruže“, dopunio je Mario Balser u izjavi za nemačku TV Sport 1.

