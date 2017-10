Zašto Čile ne ide na Mundijal? Pijanci, žurke, prostitutke i jedan težak alkoholičar...

Tako bar tvrdi bivši selektor La Rohe Horhe Sampaoli...

Čile je pre dva dana doživeo težak poraz od Brazila (0:3) zbog kog je ostao bez plasmana na Mundijal. Tamošnji mediji kritikuju reprezentaciju i bez pardona iznose prljav veš iz svlačionice. Jedan novinar je tako čak citirao bivšeg selektora Horhea Sampaolija koji ove reči nikada javno nije potvrdio, ali ih je, tvrdi isti novinar, izgovorio...

Ukratko, radi se o "analizi" pojedinih reprezentativaca Čilea.

Aleksis Sančez: Nije toliko problematičan... Uglavnom sedi sam za doručkom, sluša muziku i ne razgovara ni sa kim.

Mauricio Pinilja: Taj samo razmišlja o žurkama. Pravio ih je po hotelima sa prostitutkama.

Matijas Fernandes: Uopšte ne igra na nivou koji se od njega očekuje, nema one igre zbog koje sam ga zvao u reprezentaciju...

Eduardo Vargas: Svaki put kada ga vidim on je sve gori i gori...

Gari Medel: Obožava da izlazi, da se zabavlja, ali kažu da više ne pije.

I za kraj najteži slučaj...

Arturo Vidal: On je alkoholičar. Čovek mora na lečenje, kod specijaliste... Potpuno je van kontrole. Jednom me je na letu do Lime pitao da popije flašu piva. Nisam mu dozvolio. Kasnije sam ga video sa flašom viskija u rukama.

I onda Horhe Sampaoli pre samo šest meseci: "Čile se neće plasirati na Mundijal, nema šanse".

(foto: Action Images)