Zašto Radže nema u reprezentaciji? Zato što nije igrač za klupu

Tako kaže selektor Beligije Roberto Martinez, uz obrazloženje da bi stavljanje igrača Rome među rezervne igrače bio kontraproduktivan

Veličina slova A A A

Selektor Belgije na raznorazne načine pokušao je da objasni zbog čega Radže Najngolana nema u nacionalnom timu, ali je to delovalo prilično neubedljivo.

U svakom slučaju, sjajni prvotimac Rome će izvesno ostati bez učešća na Svetskom prevenstvu naredne godine.

„Shvatam da je Radža neko ko je veoma popularan, ali moram da donosim odluke na osnovu ravnoteže tima. Mogu da kažem da su na poziciji desetke treniutno Eden Azar i Dris Mertens najbolje opcije koje trenutno imamo. Njegov najbolji uticaj na terenu je kad se probijemo kroz sredinu i šutira sa distance. Probali smo ga protiv Rusije, pa protiv Češke i Grčke, ali nije išlo. Znam da je Radža igrač sa ogromnim potencijalom, ali on nije neko koga možete staviti da bude 15. ili 16. igra. On je neko ko mora da ima važnu ulogu u timu. To ne bi odgovralo njegovom statusu. Postoje igrači koji bi bili zadovoljni da budu deo tima i čekaju svoju šansu, dok je Radža jedan od onih koji nisu pogodni za klupu“, rekao je Martinez.

Španac podseća da vezista Vučice nije jedini primer velikih igrača kojih nema u nacionalnim selekcijama.

„U svakoj reprezentaciji imate nekoga za koga ljudi ne shvataju zašto ga nema u reprezentaciji. Zašto, na primer, nema Fabregasa u Španiji? Za selektora je najteža stvar da pronađe najbolji mogući balans u timu. Morate da analizirate šta igrač pokazuje na terenu, a onda kakvu to funkciju ima u igri tima, potom postavite sebi takvo pitanje. Ja mogu da procenim ono što vidim na terenu u smislu ravnoteže. Moj posao je da izaberem najbolju ekipu“, kaže Martinez.

(FOTO: Action images)