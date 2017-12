Zašto to radiš, Jirgene? Zašto pucaš sebi u nogu?

Klopove očajne izmene jedna od tema dana na ostrvu

Jirgen Klop je okrivio sudiju zbog toga što je olako svirao penal za Everton, ali utisak je da navijači polako gube strpljenje za njegove nove izgovore. I ne samo navijači, već i stručna javnost, koja prst krivice jasno upire u trenera Liverpula smatrajući da je on lično krivac što su Redsi igubili dva boda u gradskom derbiju.

Klop je naime duel sa Evertonom počeo bez prve zvezde Filipea Kutinja, pa i Roberta Firmina, ali i Alberta Morena, te uticajnih vezista Emrea Džana i Džordžinja Vajnalduma. Pritom, u 67. minutu, dok još nije imao sigurnu pobedu s obzirom na vođstvo od samo jednog gola, iz igre je izveo i Muhameda Salaha, trećeg člana "fantastične četvorke", koju pored njega, Kutinja i Firmina čini i Sadio Mane.

Na terenu Endrju Robertson, u samom špicu Dominik Solanke, prvi put u startnih 11 Redsa. Utisak je da je Klop potcenio Karamele. Da je smatrao da će mnogo lakše do bodova. A ta priča o sudijama, nesviranom penali i samo jednom timu koji je želeo da igra fudbal...

"Glupost", decidiran je legendarni napadač Njukasla Alan Širer.

"Svi smo znali kako će Everton da igra, da će da zabrakidiraju pozadi i brane se. Na Liverpulu je bilo da to probije. Nije uspeo. Bolje neka Klop pogleda kakav je tim poslao na teren. Ostavio je na klupi momka koji je četiri dana ranije postigao het-trik (Filipe Kutinjo, prim.aut). Kao bivši napadač znam da je svaki minut van terena minut kada ne daješ golove. Kad si napadač samo želiš da budeš na terenu i daješ golove. U ovako važnoj utakmici ne stavljaš u špic igrača koji još uči zanat (Solanke, prim.aut), nego velika imena. Tako da umesto što krivi sudija bolje da kriviš sebe i svoje igrače zbog toga što su se branili na glup način i što nisu dali gol za 2:0 kad je Mane probijao", u dahu će jedan od najboljih engleskih igrača u istoriji ove igre.

Naravno, Klop je prinuđen da menja, jer ove sezone pored prvenstva igra i Ligu šampiona. To nije sporno, ali je sporan način na koji on rotira igrače. Recimo, možda je mogao da Kutinja ili Firmina odmori baš protiv Spartaka iz Moskve. Pobeda od 7:0 jasno govori o razlici u kvalitetu u tom meču. Možda je, ako nije hteo da ugrozi rezultat u Ligi šampiona, Firmina i Kutinja mogao da odmori i sad ove srede kada će u Premijer ligi igrati protiv Vest Bromvič Albiona, koji je već 15 kola bez pobede.

"To je moj posao. Ja donosim odluke pre nego postane jasno da li su ispravne ili ne. Tvoj posao je da posle utakmice kažeš da nisam bio u pravu. Nemam problem sa tim. I dalje mislim da sam bio u pravu. Znam to", brecnuo se više ne toliko simpatični Nemac na novinara Skaj Sporta.

Klopovi fanovi podsetiće da njegova vizija fudbala zahteva neprestan “gegen presing“, te da takav stil igre troši igrače više nego bilo koji drugi. Međutim, Skaj Sport izvlači zanimljiv podatak: ove sezone Klop je u prvoj postavi izvršio 59 rotacija. Čak 20 više nego bilo koji drugi klub u Premijer ligi. Čak i oni koji igraju tu Ligu šampiona poput Mančester Sitija, Mančester junajteda, Čelsija i Totenhema. Pep Gvardiola, Žoze Murinjo, Antonio Konte i Maurisio Poketino. Svi oni su menjali mnogo manje nego Klop. A teško da on na raspolaganju ima bolje igrače od svih njih.

