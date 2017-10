Zavarite dobro taj obruč

Jer se zaleteo Matijas Lesor

Veličina slova A A A

Prošla je tek jedna zvanična utakmica, teško je već sada donositi zaključke, ali ako je suditi prema onome što smo videli protiv Mornara, te na malom uzorku u pripremnom periodu, Matijas Lesor je pun pogodak Crvene zvezde.

Crveno-beli su kroz proteklih godina uvek imali dobre i dominantne centre. Od Bobana Marjanovića, preko Majka Cirbesa, Vladimira Štimca, Ognjena Kuzmića. I to su nekako uvek bile petice onog starog kova. Ali, ovog leta Zvezda je dovela centra sa 206 centimetara visine, koji je brz, skočan, okretan i ima strašne atletske sposobnosti.

To mu dozvoljava da se zaleti i životno ugrozi obruče u Pioniru, digne publiku na noge i već posle prve utakmice zadobije ovacije navijača.

Naravno, Lesor je mlad, nedavno je napunio 22 godine, ima još prostora da napreduje. Odbrana posta protiv viših centara od sebe, skok i šut sa linije slobodnih bacanja te “čuvanje faulova” su nešto na čemu mora da radi. Ali on i sada, na početku sezone, sa svim tim “manama”, zaista odaje odličan utisak.

Uostalom, ubacio je 22 poena, imao četiri skoka, dve asistencije i dve ukradene lopte.

“Došli smo do pobede. Osećaj je sjajan kada znate da ste dobro odradili posao. Nadam se da se navijačima svidela utakmica i samo treba ovako da nastavimo. Ne znam koliko sam poena dao, ali su mi saigrači to omogućili. Pronašli su me nekoliko puta u reketu, tako da sam imao neke lake poene. Srećan sam s tim“, kaže Lesor za MOZZART Sport.

Trener Zvezde Dušan Alimpijević najavio je pre početka sezone da bi Lesor mogao da bude ljubimac publike zato što igra sa dosta emocija, a to se odmah pokazalo kao tačno. Pamtiće se ona dva strahovita zakucavanja u prva tri minuta meča.

„To je moja snaga, tako igram. Nadam se da se navijačima svidelo i da će ih biti još (zakucavanja) u sezoni. Ja sam spreman“, nasmejao se Lesor.

Ako je ovako bio motivisan pred ne previše napunjenim Pionirom, šta ćemo sve gledati u Evroligi kada zagrmi sa tribina?

„Osećao sam se odlično igrajući ispred navijača. Znali smo da su dobar protivnik, da se neće predati. Motivisan sam da igram za Zvezdu, da igram ABA ligu. Morali smo da borimo do kraja protiv ovakvog protivnika i to smo uradili“.

Neretko ćete ga videti kako pokazuje mišiće kada uradi nešto dobro, odnosno da sebe „udara“ po glavi kada pogreši. Veoma je impulsivan na parketu, igra srcem što se kaže.

„Motivisan sam, bio mi je rođendan pre dva dana, napunio sam 22 godine. Mislim da je ovo bio dobar poklon od tima - pobeda“, rekao je odlično raspoloženi Lesor.

Potencijal je tu, težak rad je pred njim. Trener Alimpijević dosta vremena provodi korigujući određene stvari kod Matijasa, doziva ga sa klupe u toku napada, usmerava ga kako da se kreće, kako da postavi blok, da šutne, kada da doda.

Uz vreme potrebno da se talenat razvije i nadogradi, Lesor bi mogao da bude jedan od boljih stranaca koji je nosio dres Zvezde, sudeći s ove tačke gledanja.

Ali, da ne žurimo. Čeka nas još preko 80 utakmica ove sezone.