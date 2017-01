Obradović na uvrede Zvezdinih navijača: Veći sam Srbin od svih njih!

"A ova gospoda iz Crvene zvezde - ako nisu ustali da spreče to horsko pevanje, onda su možda i oni saglasni sa njima"

Važe navijači Crvene zvezde za najglasnije u Evropi godinama unazad. Ali, koliko god svojim frenetičnim skandiranjem šalju lepu poruku u košarkaški svet, postoji i onaj deo publike koji najveće uvrede drži za one koji su srpskoj i jugoslovenskoj košarci uradili mnogo. Čak i najviše od svih! Takav je slučaj bio i večeras, u jednoj od najvećih Zvezdinih pobeda ove sezone, kada su navijači imali niz uvredljivih komentara na račun najboljeg evropskog stručnjaka svih vremena - Željka Obradovića.

Na tome je Žoc ozbiljno zamerio i pristalicama crveno-belih, ali i kompletnom rukovodstvu srpskog i jadranskog šampiona.

"Godinama sam dolazio u Beograd i igrao protiv Crvene zvezde i nikada nije bilo nijednog ružnog gesta. Nikada ništa nisam ružno rekao protiv kluba i uvek sam se ponašao normalno. A ovi što su večeras pevali: 'Željko, Turčine, napuši se...'. Ja sam veći Srbin od svih njih zajedno! Probajte da budete Srbin tamo gde sam ja sve bio. Nisam video nijednog člana Crvene zvezde da je tokom utakmice ustao i pokušao to skandiranje da spreči. A to je bilo horsko pevanje. Što znači da je pripremljeno? Ja, da se to njima desilo tamo gde sam domaćin, odmah bih ustao i pokušao to da sprečim", bio je vidno besan Željko Obradović posle utakmice.

Ali, tu se nije zaustavio.

"Što od gospode iz Crvene zvezde niko nije rekao nešto da se to spreči? Možda su saglasni sa tim? Nisam video nijednog člana Zvezde da kaže nešto protiv toga što se desilo. Do ove utakmice postojala su neka prijateljstva, sada više ne. To više ne mogu da budu prijateljstva, kada se ne ništa ne uradi da se spreči ovako nešto", jasan je Obradović.