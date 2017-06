Zidanov Real i nova era

To je ono što smo gledali sinoć i što ćemo gledati narednih godina...

I kroz sinoćni izveštaj i kroz propratne tekstove koji su usledili, konstatovali smo da je Real Madrid trijumfom u finalu u Kardifu udario pečat na svoj status - najveći fudbalski kolektiv svih vremena! Od kluba s takvim epitetom valjda je normalno očekivati da niže najznačajnije trofeje, pa je malo ko "primetio" da je ovo što Real radi u poslednjih četiri, pet godina totalna dominacija.

Zizu, ponovo si postao besmrtan

Od 2014. do 2017. Madriđani su odigrali tri finala i sva tri dobili.

Govorili smo o dominaciji Barselone, govorili smo pre toga o dominaciji Ančelotijevog Milana, pa onog tima Rosonera s kraja osamdesetih i početkom devedesetih, mnogo ranije pričalo se o sili Liverpula, Ajaksa i Bajerna...

A šta ćemo sa Realom?

Ili bolje reći s ovim što je Zinedin Zidan uradio otkako je pre 17 meseci seo na najužareniju klupu u svetu fudbala. Dobro, svi već znamo da je Zizu prvi čovek koji je uspeo da odbrani trofej Lige šampiona (otkako se igra ovaj format, odnosno prvi posle Ariga Sakija još pre 27 godina, računajući i Kup šampiona) ali ključno je ono pitanje kako je sve to izveo. Stara je priča da u modernom fudbalu novac "klade valja" i da mali ne mogu s velikima, međutim, možete li da se setite ekipe Reala iz prošlogodišnjeg finala protiv Atletika?

Mala pomoć: Navas, Karvahal, Ramos, Pepe, Marselo, Kazemiro, Modrić, Kros, Bejl, Ronaldo, Benzema.

Pazite sad, Zinedin Zidan izvršio je samo dve izmene - i to jednu silom prilika, jer je Geret Bejl bio rovit, uskočio Isko - a druga je plod prirodne smene generacija, Varan umesto veterana Pepea. I koliko je Real uložio u odbranu trona? U ono što nikome otkako je ovakve Lige šampiona nije pošlo za rukom? Nula evra?! Pardon. Čak je i zaradio. Jedina izmena u odnosu na sastav iz 2016, računajući one najznačajnije igrače, jeste dolazak Alvara Morate, koji je sinoć šansu dobio tek u samom finišu. Za njegov dolazak Madriđani su izdvojili 30.000.000 evra. I kao što rekosmo, Perezova kasa to nije ni osetila. Hese je otišao u Pari Sen Žermen za 25.000.000, Denis Čerišev u Viljareal za 7.000.000, dok je Volfzburg za pozajmicu Borhe Majorala uplatio na račun Kraljevića dodatnih 3.000.000. Pa kada se sve to sabere i oduzme dolazimo do podatka da je Real 12. titulu prvaka Evrope uzeo bez ijednog uloženog evra, odnosno da je godinu završio u čistom plusu od transfera, cirka desetak miliona evra.

Pa sad kažite da se ne radi o timu koji dominira. Bez pojačanja, onako kako je sklopljen još pre nekoliko sezona...

Zasluge Zinedina Zidana? Malo je reći velike. Čak bi mogle da se "porvaju" i s Ronaldovim. Znao je očigledno veliki Zizu da uspava sujetu jednog od najvećih asova današnjice i da mu objasni da nema ništa od toga što će davati po četiri, pet komada Granadi. I upalilo je. Ne samo što je dobio mašinu CR7 u top formi kada je bilo najvažnije - deset golova ove sezone u eliminacionoj fazi LŠ - već je Portugalcu, možda i nesvesnom toga, produžio karijeru bar za još godinu dana.

Jer kolena koliko god da su utegnuta u mišićnoj masi najviše se troše protiv raznoraznih "dunstera" iz onih malih i dokazivanja željnih ekipa...

Ali da se vratimo Zidanu. Odnosno brojkama koje će bolje od ičega. Zizu na klupi Reala, za 17 meseci - dve Lige šampiona, jedna La liga, jedan Superkup Evrope i jedno Svetsko prvnestvo za klubove. Ukupno utakmica - 87; broj pobeda - 65; broj remija - 15; porazi - 7. Gol razlika Reala u tom periodu 245:91.

Ni posle svega ovoga Zidanu ne pada na pamet da kaže da je trenutno najbolji trener na svetu. Novinari su pokušali, ali...

"Ne, ne, ne, to nikako. Nisam ni bolji ni gori nego što sam bio juče", kazao je neposredno posle finalnog meča u Kardifu. A na konstataciju da se ne raduje dovoljno: "Ne... Srećan sam verujte. Osećam se spektakularno".

Od nekadašnjeg Zidanovog saigrača Raula došli su hvalospevi s kojima se mnogi neće složiti:

"Ovo je najbolji tim Reala u istorij. I Zizu je za to najzaslužniji".

Da bi Florentino Perez danas sve začinio: "Ako želi, Zinedin može da ostane do kraja života u Realu! kada je došao 2001, bio je najbolji igrač sveta. A danas je najbolji trener na planeti".

Samo jednom Real Madrid i svi njegovi uspesi u jednom periodu mogli su da se poistovete sa jednim igračem. Sa jednim čovekom. Bilo je to pedesetih, dok je vladao Alfredo Di Stefano. Kada su Madriđani pet puta zaredom uzeli Kup šampiona. Tu ekipu fudbalski svet i dalje zna kao Di Stefanov Real.

Ovo što ste sinoć gledali i što ćete gledati narednih godina zove se - Zidanov Real.

