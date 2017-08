Zizu i Real - još tri godine! Duplo veća plata i bonusi, plus dodatne nagrade!

Zasluženo

Veličina slova A A A

Zinedin Zidan i Real Madrid - romansa će trajati (bar) još tri godine!

Samo dan pošto je objavljeno da su Real i Isko dogovorili novi, petogodišnji ugovor i u isti ubacili basnoslovnu otkupnu klauzulu na 700.000.000 evra, madridski dnevni list As objavio je da je Florentino Perez vezao i francuskog čudotvorca i ukazao mu ogromno poverenje za godine koje dolaze.

Apsolutno zasluženo, može da se konstatuje, s obzirom na to da je za nešto više od 20 meseci u klubu Zidan napravio pravo čudo! Doneo je šest velikih pehara na stadion Santjago Bernabeu (dve Lige šampiona, dva Superkupa Evrope, titulu u Španiji i Svetsko klupsko prvenstvo), zbog čega je već sada četvrti trener u prebogatoj klupskoj istoriji po broju osvojenih trofeja.

Osim što će novi ugovor trajati do juna 2020. godine, Zidan je dobio i zasluženu povišicu. Od sada će mu na bankovni račun pristizati ravno 8.000.000 evra, što je gotovo duplo više novca od dosadašnjih 4.350.000 evropskih novčanica. Osim toga, Zidanu će biti duplirani svi dosadašnji bonusi, na ime konačnog bilansa na kraju sezone, broja pobeda i osvojenih titula. Na sve to, Perez je odlučio da ubaci i posebne nagrade za francuskog asa, u slučaju da se prošla sezona ponovi u periodu od naredne tri godine. A to znači da opet pokori Španiju i Evropu!

Kako se navodi, Zidan bi već na današnjoj konferenciji trebalo da potvrdi da je parafirao novi ugovor sa Kraljevskim klubom.

(FOTO: Action Images)