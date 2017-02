Zlatan je Junajtedov Kantona!

"Snažan je, baš je jak, a kada ga pogledam, odmah se setim Erika, čoveka velikog karaktera", kaže Kristof Galtije

Mnogi su bili sumnjičavi kada je letos dolazio na Ostrvo, ali Zlatan Ibrahimović je zaista pokazao da je top pojačanje za Mančester Junajted sa 20 golova (15 u Premijer ligi) i sedam asistencija u svim takmičenjima.

Dugo Old Traford nije gledao uživo takvog majstora, a Ibrina genijalnost mnoge podseća na magiju Erika Kantone s početka devedesetih. Legendarni Francuz i dalje je u srcima navijača Junajteda, a kako i ne bi bio, kada im je sjajnim golovima u sezoni 1992/93. doneo prvu šampionsku titulu posle punih 26 godina čekanja.

Ima li sličnosti između Ibre i Kantone?

Trener Sent Etjena, narednog rivala Mančester Junajteda u Ligi Evrope, Kristof Galtije, kaže da je ona itekako vidljiva. Ako neko to može da uoči onda je to sigurno iskusni stručnjak koji je sa Erikom odrastao na ulicama

„Zlatan je čovek ogromnog karaktera. Svaki put kada se sretnemo postoji međusobno poštovanje. Dosta puta sam predvodio tim protiv Pari Sen Žermena, u početku sam pobeđivao, ali kako je on došao u Pariz, to je bilo – gol, gol, gol...“, ispričao je Galtije za Dejli Telegraf.

Francuz izuzetno ceni švedskog veterana.

„Volim tip fudbalera kakav je Zlatan. Snažan je, baš je jak, a kada ga pogledam, odmah se setim Erika Kantone, čoveka velikog karaktera. Može da poludi u jednoj sekundi, da izgubi glavu, kaže teške reči, ali posle se brzo smiri. Iznad svega, radi se o neverovatnom fudbaleru, koji samo sipa golove. Mnogi su govorili da se neće snaći u Engleskoj, ali pogledajte, već ima 20 golova na kontu. Zlatan je pravi primer vrhunskog fudbalera i mislim da su ga baš zato doveli, kao i Kantonu“, zaključio je Kristof Galtije.

