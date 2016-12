Zlatanova jednačina: Ronaldo onaj > Ronaldinjo > Ronaldo ovaj

Naravno, malo i o Leu Mesiju govorio je napadač Mančester junajteda

Niti menja golgeterske navike - evo ga, u Mančester junajtedu je već spakovao 17 golova za pola godine - niti menja mišljenje. Takav je Zlatan Ibrahimović, dosledan u sportskim izazovima i ljudskim stavovima, pa je tako još jednom ponovio davno izrečenu misao da je za njega najbolji fudbaler sveta svih vremena - Ronaldo.

Onaj prvi. Iz Brazila. Čuveni Zuba, koji je toliko opčinio Šveđanina da je jedan od antoligijskih snimaka, koji i dan-danas kruži internetom, onaj kad Ibra pred početak milanskog derbija u dresu Interam netremice gleda u pravcu tadašnjeg napadača Rosonera.

Zato i ne čudi što ga i danas obožava, pa je u intervjuu za brazilsko izdanje ESPN-a, odgovarajući na pitanje da li je bolji Luis Nazario da Lima Ronaldo, Ronaldinjo ili Kristijano Ronaldo.

„Ronaldo je najbolji. Za mene je Fenomen primer šta fudbal zapravo predstavlja. Sve što je on radio je „vau“. Kako je driblao, kako je trčao, kakve je golove davao... Genijalni fenomen. To što je on radio niko nikad neće moći da ponovi. Njegova igra je posledica prirodnog dara. Sve kod njega je bilo prorodno. Ništa napravljeno. Nije dizajniran. Nego, rodio se da bude to što je bio. Ne može se trenirati da bi se postao takav. Takav se ne pravi. Takav se rađa. Jedinstven“, sipao je komplimente na račun svog idola Zlatan Ibrahimović.

A pošto je govorio za Brazilca logično je da je pohvalio još jednu njihovu nekadašnju zvezdu. Sasvim opravdano, razume se.

„I Ronaldinjo je bio fenomenalan. Zajedno smo igrali u Milanu, mada tad već nije bio u najboljem izdanju. Opet, voleo sam da igram sa njim, gledajući ga kako mu kos landara svuda dok drbla rivale. Kad je hteo, igrao je tako da protinici liče na decu pored njega“

Što se tiče Kristijana, s kojim nikad nije delio svlačionicu, tu je maksimalno poštovanje. Ne i divljenje.

„On je drugačiji. Kristijano je posledica napornih treninga. Nije prirodan fudbaler. Jednostavno, mislim da je brazilski Ronaldo najbolji“, dodao je Ibra.

Naravno, razgovor s njim nije mogao da prođe bez pitanja o Lionelu Mesiju.

„Mesi je unikat. Jedan u milion. Ne verujem da ćemo videti još nekog fudbalera sposobnog da izvede one stvari koje uspevaju Leu. Imao sam tu sreću da ga gledam svaki dan, kao da igra plejstejšn. Ako njemu date loptu, on će otići do kraja. Takav je Mesi. Argentinci bi trebalo da ga cene više, da uživaju dok igra“.

Možda jednog dana i u Premijer ligi. Pogotovo što se pominjalo da ga traže Čelsi, Mančester Siti, pa i Ibrin sadašnji klub Mančester junajted.

„Različiti smo tipovi igrača, naši stilovi su drugačiji. Ja sam obišao sve najjače lige Evrope i svaku pokorio, a on je sve vreme u istom klubu i uradio je fenomenalne stvari. Ako to može da uradi u Primeri, onda može i u bilo kojoj drugoj ligi. Nema Leo problem da sve što pokazuje u Barseloni demonstrira širom planete“, uveren je Zlatan da bi se Mesi snašao u bilo kom klubu van ovog u kome već 12 godina uveseljava ne samo Katalonce, nego i istinske ljubitelej fudbala.

