Zona koju Grobari najviše vole: Još pet minuta do kraja, Partizan kreće u napad i daje gol (VIDEO)

Suviše često da bi bilo slučajno. Suviše kasno da bi bilo prirodno. Suviše dobro za Partizan da bi ostalo neopaženo.

Kao što Real ima Serhija Ramosa da spasava Madriđane kad god im je prpa, tako imaju (i imali su) crno-beli fudbalere (naravno, ne tog kova) koji odbijaju da se predaju. Nije ih mnogo, ali ih je dovoljno. Da se ekipa izvuče, da se ostane u kakvoj-takvoj trci za titulom, da se postane heroj o navijačim očima.

Ovom poslednjem ime je Uroš Đurđević. Na sličan način kao što je, na primer, Milko Đurovski prešao iz Crvene zvezde u Humsku, pa davao golove u večitim derbijima ili Vladimir Stojković i Gabrijel Kleo imali i te kako zapažene učinke u „utakmici svih utakmica“, spoznao je đak omladinske škole kluba sa Marakane šta znači igrati za Partizan. Kako je dočekan, kakvo je poverenje dobio i na njemu uzvratio, ali i čip je usađen u glavu fudbalera koji (bi trebalo) makar jednom da odigraju taj meč. I izdvoje se iz proseka lošeg derbija.

Kad se o genetskom kodu povede reč onda deluje da u vodu padaju sve taktike (mada, videće se do to nije do kraja tačno, ali je neobično važno). To je do karaktera sportiste, veruje li stvarno neko od Grobara da je neko drugi sinoć mogao da ubaci loptu u mrežu Filipa Manojlovića (makar i rukom, kako mu spočitavaju Zvezdini navijači ili posle faula, kao što misli Marko Petković) osim Uroša Đurđevića? Kapiten mlade reprezentacije Srbije igrao je baš kako je Marko Nikolić tražio (preko granice bola), odbijajući da izađe kad su počeli da ga hvataju grčevi i zato taj potez iz 88. minuta ima vrednost koja se ne vidi na tabeli. Možda (ne)će u konačnom raspletu prvenstva. Biće da je 22-godišnji Obrenovčanin ne samo fudbaler koji pravi razliku, nego se savršeno uklapa u profil kakav Partizan kao klub mora da neguje. Spreman da „preore“ teren, što treneri kažu „bude pošten prema lopti“, a ona će mu na tom poverenju vratiti. Kad-tad.

Obično pred kraj.

Đurđevićev pogodak je pokazatelj i kakav Partizan, kao tim, mora da bude. Bez obzira da li na njegovoj klupi sedeli Slaviša Jokanović, Aleksandar Stanojević, Vuk Rašović, Ivan Tomić ili Marko Nikolić. Juventusovi navijači su to opisali krilaticom „fino alla fine“ (do samog kraja, op. au), a nešto slično pristaje i klubu iz Humske u večitim derbijima od trenutka kad je formirana Superliga Srbije (2006. godine). Više od decenije je prošlo otkako smo se rastali od Crnogoraca i svak’ za sebe pika fudbal, ali jedna stvar ima obrise konstante:

„Partizan je najopasniji u poslednjih pet minuta“.

Osim karaktera igrača, to što u završnicama daje golove - po pravilu odlučujuće ili spasonosne - skopčano je sa preuzimanjem više rizika u igri, ali i sa odlukama trenera - kako god da se zvali - da imaju alternativni plan. Videlo se to ponajbolje u 153. sudaru večitih, kad je Marko Nikolić umesto ne baš opasne formacije 4-2-3-1 naredio totalnu ofanzivu prešavši na 4-4-2, uvođenjem Marka Jankovića. Što je dalo rezultat.

Uostalom, zar nije tako i jesenas napravi dobitnu kombinaciju poslavši na teren Sašu Ilića i Nikolu Đurđića, da bi ovi spremili zicer Leonardu? Nije li aprila 2014. „podigao sa klupe“ Nemanju Kojića da ovaj u 90. pogodi za 2:1?

Pripisivati Partizanove „85+ golove“ isključivo karakteru fudbalera i(li) znanju trenera bilo bi pogrešno, jer je pošteno podsetiti da su crno-beli imali i sreće - kao na primer prilikom Evertonovog šuta iz besa u petom minutu prethodnog gostovanja na Marakani - ali ne sumnjajte da će Delije strahovati, a Grobari trepereti od uzbuđenja kad u prvom kolu plej-ofa sekundara otpočne 85. krug....

I jedni i drugi znaju zašto...

PARTIZANOVI GOLOVI U POSLEDNJIH PET MINUTA VEČITIH DERBIJA U SUPERLIGI SRBIJE

134. derbi Crvena zvezda - Partizan 0:2 (Antonelo Žuka 90+3)

135. derbi Partizan - Crvena zvezda 1:1 (Moreira 90+5)

144. derbi Partizan - Crvena zvezda 1:0 (Jojić 90)

146. derbi Partizan - Crvena zvezda 2:1 (Kojić 90)

151. derbi Crvena zvezda - Partizan 1:1 (Everton 90+5)

152. derbi Partizan - Crvena zvezda 1:0 (Leonardo 89)

153. derbi Crverna zvezda - Partizan 1:1 (Đurđević 88)

NAPOMENA: U istom periodu, od 2006. do danas, Partizanovi fudbaleri dali su i dva lepa gola posle 80. minuta večiih derbija. Žarko Lazetić je pogodio u 84. minutu 128. okršaja (rezultat 4:2), dok je Nikola Vujović bio precizan u 82. minutu 137. sudara (2:0)

