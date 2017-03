Žoze Murinjo - nekad i sad: Mogu bez fudbala, ne mogu bez jakih ličnosti!

„Smirio sam se“, uverava šef struke Mančestera u intervjuu za Frans futbal

Veličina slova A A A

Prva sezona u Mančester junajtedu. Nije to ni toliko loše kao što izgleda. Prvo pehar Komjuniti šilda, pa trijumf u Liga kupu, obezbeđeno četvrtfinale Lige Evrope - najlakši put do Lige šampiona je da se osvoji to takmičenje - a još ima šanse da se kroz Premijer ligu domogne elitnog kupa.

Iako igra, a ni pojedini rezultati, možda, nisu u skladu sa ambicijama i vrednostima Mančester junajteda, Žoze Murinjo radi dovoljno dobar posao za klub koji po svemu prikazanom prethodne tri godine nije bio spreman da se suoči sa istinom koju mu je doneo tek angažman Portugalca.

A podrazumeva tranziciju.

„Morate da se prilagodite stvarnosti kluba u kome radite, njegovim potrebama i zahtevima. To se zove biti inteligentan. Prioritet je uspostaviti odnose mira i ljubavi u ekipi, stvoriti stabilnost unutar nje. Mančester junajted više nema superiorne ličnosti kakve su bile Rajan Gigs, Pol Skols ili Roj Kin. Kad sam došao, imao sam samo Vejna Runija i Majkla Kerika, poslednje predstavnike svoje generacije, a uz njih je bila grupa igrača koja bi tek trebalo da se prilagodi. Zato mi je bilo važno da dovedem Zlatana Ibrahimovića. On više od bilo koga drugog u ovoj ekipi poseduje profil fudbalera koji zna šta znači Mančester“, precizirao je Portugalac u intervjuu na 12 strana francuskog magazinu Frans fudbal.

U njemu se dotakao raznih tema. Jedna od njih je takmičenje, a ovo u Engleskoj je ocenio kao jedno od najtežih u Evropi, o čemu svedoči i tabela, ali i novac koji tamošnji klubovi godinama ulažu u pravljenje ekipe.

„U Engleskoj, ekonomska moć je dostupna svim klubovima i oni kao takvi izlaze na tržište. Potpuno drugačije je, na primer, u Nemačkoj. Pogledajte Bajern. Znate li kad su Bavarci počeli da dominiraju? Onog leta kad su od Borusije kupili Marija Gecea, pa Roberta Levandovskog, lane Matsa Humelsa. A ja sam došao u klubu koji je veliki i ima prestižnu istoriju, ali ne može više da se odredi na način kao ranije. To važi za bilo koji klub Premijer lige, bez obzira da li je reč o Junajtedu, Sitiju ili Lverpulu. Niko od njih ne može da dominira godinama, jer se moć rasula“.

Jedan od najpriznatijih trenera današnjice uporedio je sebe iz vremena kad je počinjao karijeru sa trenutkom u kome se sad nalazi. Vidi se, a i priznaje sam, da je evoluirao.

„Žoze Murinjo kao čovek pokušava da bude drugačiji od Žozea Murinja kao trenera. Pokušava da bude mirniji, povučeniji. Traži načine da se „otkači“ od fudbala. Mogu da odem kući i da ne gledam fudbalsku utakmicu, niti da razmišljam o igrio. Da, da, mogu to da uradim. Na početku karijere - nisam. Tad sam non-stop, 24 sata dnevno, mislio i živeo fudbal. Sad se osećam dobro pre svega kao ličnost, kao čovek. Odrastao sam, stariji sam, smirio sam se. Ne padam u euforiju posle pobeda, ali ne potonem u slučaju poraza. Verujem i da sam sposoban da tu smirenost prenesem na moje saradnike i igrače. Jedino što je isto kao pre je - ambicija. I dalje sam isti profesionalac, samo sam više kontrolišem emocije“.

Kad god se povede debata o Žozeu Murinju jedni ga opasibaju komplimentima pokazujući ličnu kartu trofeja koje je osvojio, dok mu drugi spočitavaju da forsira ružan fudbal. Svetu se, svakako, ne može ugoditi, ali da je majstor da svoje igrače utrenira da budu mentalno spremni na sve to mu niko ne spori.

„Sa stanovišta psihologije, što je veća empatija u timu, što su igrači više upućeni jedni na druge, što su povezaniji, to znači da ste spremniji. Psihološke igre pre utakmice, pod čime se podrazumevaju pokušaji da se manipuliše nečijim mislima upotrebom medija, jeste način da se kreiraju nečije misli, ali je daleko efektnije ukoliko u svojoj ekipi imate jake ličnosti. One koji su spremni da na svojim plećima ponesu takvu vrstu izazova. Zato sam se u Interu osećao kao riba u vodi, imao sam Materacija, Kordobu, Ibrahimovića, Milita, Tijaga Motu... Momke spremne da me prate gde god bih pošao. Posle takvog saznanja, potpuno je drugačije raditi u klubu koji nema igrače takvog profila. Zato, da biste krenuli u nekom pravcu, morate najpre da razumete igrače sa kojima radite“, dodao je Žoze Murinjo, osvajač 24 pehara u trenerskoj karijeri.

(FOTO: Action images)