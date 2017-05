Zvezda igra na Đurđevdan: Delije, dođite da proslavimo pobedu!

Marko Petković optimista pred gostovanje Voždovcu

Veličina slova A A A

Još četiri koraka do odbrane titule, a praktično samo još jedan dodatni do duple krune. Crvena zvezda nije formalno u finalu Kupa, međutim, suštinski je posle 4:1 na Banovom brdu zakoračila na završnu stepenicu borbe za jedan pehar, dok je od onog drugog - važnijeg - dele pobede u preostalim utakmicama do kraja plej-ofa.

A posle nedeljne, nad Vojvodinom, aktuelni šampion je ostao na pol-poziciji i u veoma dobrom raspoloženju može da se sprema za naredni izazov. A to je gostovanje Voždovcu, u subotu.

„Mnogo nam znači što se odstupa od dosadašnjeg ritma da se utakmice igraju sredom i subotom. Dobro će nam doći malo vremena da se odmorimo i što bolje spremimo za narednog protivnika, jer je proteklih desetak dana, zaista, bilo pakleno. Sada na miru možemo da se pripremimo za gostovanje na krovu. Posebnu težinu za nas taj meč nosi i zato što se igra na Đurđevdan. Svi znamo koliko je taj datum značajan za sve zvezdaše i zato ih pozivam da nas podrže i da uz praznik, ako sve bude kako bi trebalo, proslavimo pobedu“, predočio je u razgovoru za klupski sajt Marko Petković, desni bek crveno-belih.

On u poslednje vreme igra sve bolje, dobro sarađuje sa Srđanom Plavšićem, jedan je od oslonaca ekipe, a napominje koliki značaj u pohodu na duplu krunu imaju i Delije.

„Zaista sam srećan što su navijači na meču sa Vojvodinom prepoznali koliko je ovo bitan trenutak, koliko nam je potrebna njihova podrška i došli u velikom broju. Siguran sam da bi nam bez ovakvog navijanja bilo mnogo teže na terenu. Verujem da će naši navijači nastaviti da nas podržavaju u velikom broju, a nadam se da će se on i povećavati kako se prvenstvo bude bližilo kraju. Svi znamo da moramo da dobijemo sve utakmice do kraja, a da li ćemo to uspeti zavisi i od navijača“.

Rezultatski, Zvezda je minulu sedmicu ukrasila sa dve pobede. Bila je ubedljiva protiv Čukaričkog, ali se mučila protiv Vojvodine, čiji je otpor slomila tek u finišu.

„Vojvodina je bila tvrd orah, ali smo bili strpljivi i slomili njihov otpor u drugom poluvremenu. Čini mi se da nismo dovoljno dobro ušli u utakmicu, dosta je pritiska pred svaki meč sad kako se bliži kraj šampionata, ali uspešno smo izašli na kraj sa njim. Imali smo dosta šansi, morao je neki udarac da uđe u gol“, dopunio je Marko Petković, zamenik kapitena Crvene zvezde.

(FOTO: Star sport)