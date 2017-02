Zvezda ima tim za titulu! Ne i za TOP transfere

Crveno-beli današnjom utakmicom protiv Novog Pazara (15 časova, slobodan ulaz) nastavljaju borbu za odbranu šampionske titule

Veličina slova A A A

Projeket iz 2014.godine pod nazivom „Pet Zvezdinih bisera“ pripada već davno prošlom vremenu. Crveno-beli su tu sezonu stavili pod led, zatim su u dominantnom prošlogodišnjem pohodu dobili retku privilegiju velikog kluba – jare i pare. Titula je lako osvojena, a transferi Vuleta Jovanovića, Marka Grujića, Luisa Ibanjeza i Aleksandra Kataija su doneli miris, bar kratkotrajnog, finansijskog blagostanja.

Iako u magacinu imaju pripadnike „klase 1998“ predvođene Adžićem, Nikolićem i Račićem, crveno-beli teško da će najprefinjeniju klupsku robu smeti da stavljaju u superligaški izlog. I na taj način mame kupce sa svih meridijana.

Prošlo je vreme od ispadanja od Ludogoreca, zatim i debakla u dvomeču sa Sasuolom, ali znaju na Marakani da navijači, kao i kompletna zvezdaška javnost, i dalje nose otvorenu ranu za srcu. I da bi domaćim trofejom (ili duplom krunom) sezona mogla da dobije prelaznu ocenu. Otuda i nisu imali odgovorni sa Marakane mnogo izbora – tržišna vrednost tima je stavljena na stranu. Crveno-beli će se na današnjem meču protiv Novog Pazara, a i u većini prolećnih izazova, osloniti na igrače koji mogu da donesu instant rezultat!

Računaju u Ljutice Bogdana i na sasvim legitiman podatak da će dobre igre u prvenstvu podići cenu pojedinaca, ali čak i u slučaju berićetnog proleća, teško je očekivati da crveno-beli mogu da u junu računaju na top transfer. Na prvu loptu najviše šansi da napuni kasu Crvene zvezde u dogledno vreme ima Filip Manojlović, pošto je reč o prototipu savremenog golmana kome su godine veliki adut. Uz sve to Manojlović će biti deo Prvenstva Evrope u Poljskoj.

U odbrani će centralnu ulogu imati kapiten Luković, kao i njegov ispisnik Anđelković. On bi trebalo da daju doprinos u najvažnijim prolećnim bitkama, nagovestili su dobru formu tokom priprema na Kipru. Ipak, reč je o veteranima, dok Marku Petkoviću ističe ugovor na leto.... Potencijalni dobitak trebalo bi da predstavlja Frimpong.

„Imali smo ponudu od dva miliona evra za Ruiza i ponudu od 1,5 miliona evra za Ruiza. Odbili smo, jer su nam potrebni za osvajanje titule“, rekao je nedavno Zvezdan Terzić.

KVOTE KLADIONICE MOZZART ZA DUEL IZMEĐU CRVENE ZVEZDE I NOVOG PAZARA

To je maksimalno obeštećenje na koje Crvena zvezda može da računa kada su u pitanju inostrani igrači. Holanđanin Donald je primer dobre kupovine, jer je u prethodnih 18 meseci bio jedan od najstabilnijih igrača Crvene zvezde. Potvrdio se u Evropi, ali problem predstavlja činjenica da mu u junu 2018.godine ističe ugovor, te da je blizu četvrte decnije života. Ali on je jedan od igrača koji mora da ima tapiju na mesto u ekipi. Pre sedam meseci ista konstatacija je mogla da važi za Francuza Le Taleka, ali je on posle ubitačnog starta počeo da stagnira. Čak i da nazaduje. Jeste krpio sve rupe, demonstrirao inteligenciju, ali je pao na ispitu protiv Ludogoreca. Ugovor sa Crvenom zvezdom Le Taleku ističe u u januaru 2018.godine, što jasno nagoveštava da Crvena zvezda ne može da računa na finansijski udarac.

O Kangi i Ruizu je sve već rekao direktor Zvezdan Terzić, dok je Boaći doveden na pozajmicu. Otkupa klauzula je previsoka za Crvenu zvezdu, ali serija golova napadača iz Gane mogla bi da ga učini isplativom investicijom.

Blizina Partizana je učinila da u Crvenoj zvezdi ne vidi ni sutra, ni daleku budućnost, već samo danas. Titula bi potvrdila dominacijui možda učinila da novi „ristart“ bude bezbolno odrađen. A Zvezdu takav zahvat čeka najkasnije na leto, posle evropskih kvalifikacija.

Do tada je titula svima u mislima. A prvi korak je današnji duel protiv Novog Pazara.