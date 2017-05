Zvezda ispustila CSKA u Istanbulu! Prokockano 17 razlike...

Crveno-beli juniori poraženi sa 84:80

Juniori Crvene zvezde imali su CSKA na konopcima u prvom meču Fajnal ejta Evrolige u Istanbulu, ali nisu imali snage za završni udarac. To je protivnik iskoristio i slavio sa 84:80.

Sve se rešavalo u poslednjih minut i po, bila je to potpuna pometnja na parketu, dosta konfuzne igre i izgubljenih lopti na sve strane, a onda je Gusenkov na 44 sekunde pre kraja pogodio trojku za četiri razlike. Potom je Simović vratio trojku, a na 22 sekunde do kraja Uskoković je napravio faul i to se ispostavilo kao loša odluka.

U poslednjem napadu Zvezde je tražila trojku za produžetak, Paunović je napravio korake, nije uspeo da šutne na šest sekundi pre zvuka sirene i tu je bio kraj. Najefikasniji kod Zvezde bio je Momirov sa 14 poena, dok je kod CSKA Gusenkov dao 17.

Zvezdini klinci su mnogo bolje počeli utakmicu. Delovalo je da će do pobede.

Negde do kraja prve deonice i pri početku druge četvrtine bio je egal, a onda je Zvezda počela da se odlepljuje i košem Ilića došli na plus 17.

Ipak, u trećoj deonici CSKA je to uspeo da smanji, oscilacije u ovom uzrastu su očekivane i normalne, pa su Armejci ušli u egal-meč. Čak su i poveli, ali je u tim trenucima tim Slobodana Klipe dobro odreagovao i bilo je jasno da ćemo gledati neizvestan meč do samog kraja.

Crveno-beli su u poslednju deonicu ušli sa malom prednošću, igralo se koša za koš, a Beograđane su u igri i prednosti držali Momirov, Paunović, Đorđević i Uskoković.

Generalno je u igri Zvezde bilo veoma dobrih stvari, ali su posao kvarili promašaji iz zicera, te greške u dodavanju i dopušteni kontranapadi. Na kraju se sve to obilo o glavu.

Pored crveno-belih i CSKA u grupi se nalaze i Pariz i Barselona.

Srbija ima još jednog predstavnika na Fajnal ejtu, a to je Mega Bemaks. Taj tim takmiči se u Grupi B gde su još Real Madrid, Fenerbahče i Žalgiris.

Prvoplasirani timovi iz obe grupe idu u finale.

Crvena zvezda - CSKA 80:84 (27:21, 18:18, 21:23, 14:22)

Dvorana u Istanbulu

CRVENA ZVEZDA: Lakić 3, Uskoković 10, Živanović, Radaković 8, Bubanja, Momirov 14, Đorđević 12, Simović 13, Tomašević 5, Paunović 11, Stajčić, Ilić 4

CSKA: Soldatov 3, Dočenko 3, Eršov 12, Komenko 8, Dolinin 8, Kaledev 2, Lakin, Savrasov 13, Umrikin 9, Gusenkov 17, Lakin 6, Posrednikov 3