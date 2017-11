„Očigledno je da nisu došli sa stavom da je ovo Crvena zvezda koja nije pobedila neko vreme. Bili su spremni za nas, posebno za Bjelicu, Ročestija i mene. Moramo da shvatimo kako da dođemo do nove velike pobede koja bi nam ubrizgala dozu samopouzdanja“, smatra Džejms Feldin

Na teži način pristalice Crvene zvezde naučile su da ova evroligaška sezona ni po čemu ne može da se meri sa onim što se dešavalo prošle godine i da bi paralele trebalo da se prave sa sezonom 2013/14, kada su crveno-beli zapravo prvi put zakoračili na najveću evropsku scenu.

Uprkos višegodišnjem stažu u eliti, Crvena zvezda je ovog oktobra ponovo krenula od uvodnih lekcija i mora još mnogo toga da prođe da bi bila konkurentnija u Evropi. To je možda i najbolje pokazala utakmica protiv CSKA, gde je na površinu isplivao opravdani veliki nedostatak iskustva, ujedno i neopravdani izostanak želje, koncentracije i energije. Što je Crvenu zvezdu na kraju dovelo do najtežeg evroligaškog poraza u Beogradu, ali i druge najslabije ofanzivne partije u elitnom takmičenju, na svom terenu (jedino slabije izdanje viđeno je pre tri godine u meču sa Olimpijakosom - 57:62).

„Ne znam šta bih rekao... CSKA je mnogo dobar tim, u utakmicu su ušli izuzetno spremni. Očigledno je da nisu došli sa stavom da je ovo Crvena zvezda koja nije pobedila neko vreme. Bili su spremni za nas, posebno za Bjelicu, Ročestija i mene“, počeo je Džejms Feldin, pa dodao:

„Moramo da shvatimo kako da dođemo do nove velike pobede koja bi nam ubrizgala dozu samopouzdanja“.

Mada je posle utakmice sa CSKA ostalo mnogo gorčine i stvari o kojima treba razmišljati, pred trenerom Dušanom Alimpijevićem i njegovim stručnim štabom je zadatak da naprave brzu „šok terapiju“ kako bi se ekipa vratila u normalu za meč sa Olimpijakosom u Pireju (petak, 20.00).

„Čeka nas Olimpijakos već u petak. Znamo svi šta nas čeka tamo, a mi moramo da se trgnemo i budemo spremni za borbu. Moramo da naučimo kako bar da se borimo za pobedu i ne gubimo utakmice sa 25 razlike. Moramo da pokažemo srce i želju“, smatra iskusni šuter.

Zvezda je pružila daleko najlošiju ofanzivnu partiju ove sezone. Čak 23 ispaljenih hitaca za tri poena, od čega 20 promašaja (!), ujedno i slabih 16/39 za dva poena, što je Zvezdu svelo na samo 59 koševa.

„Udarili smo u zid! Nismo znali kako da postignemo koš. Bilo je čudno. Nije teško, jer ovo je naš posao, moramo da budemo spremni na sve. Nema više stajanja, moramo da nađemo način da budemo bolji kako znamo i umemo. Promašili smo mnogo šuteva, CSKA je visoka, atletska ekipa, mi moramo budemo bolji“.

Mada je o izostanku iskustva izlišno govoriti pošto je Crvena zvezda ciljano išla ka otvaranju novog poglavlja u klupskoj istoriji, treba da zabrine izostanak želje za dokazivanjem protiv najboljeg i najskupljeg tima u Evropi.

„Niko od nas nije očekivao da će utakmica ići ovakvim tokom. Niko ne želi da izgubi sa preko 25 razlike na svom terenu... CSKA je očigledno snažan tim, kandidat za titulu... Delovalo je da smo baš spremni za ovu utakmicu, ali su oni bili spremniji za ono što se dešavalo na parketu“, kaže Feldin, na šta se nadovezuje najefikasniji Zvezdin igrač Tejlor Ročesti:

„Promašili smo dosta šuteva na startu utakmice, a kad se tako nešto dogodi teško je vratiti se. Mnogo je teško biti u zaostatku protiv ekipe kakva je CSKA. Moramo samo da razmišljamo o sledećoj utakmici i budemo bolji. Treba da budemo bolji u realizaciji. Malo u napadu, malo u odbrani... Samo ne smemo da dozvolimo sebi da previše razmišljamo o tome i budemo mislima na sledećem izazovu“, tvrdi Amerikanac sa crnogorskim pasošem.

Bez obzira na težinu poraza, Ročesti savetuje ceo tim, a posebno mlađe saigrače da ne klonu duhom. Već da u meču sa Olimpijakosom pokažu koliko vrede.

„Poraz je poraz, pobeda je pobeda. Ovu utakmicu treba da shvatimo isključivo kao poraz i da nastavimo dalje. Ne smemo sebi da dozvolimo da padnemo i budemo pognute glave“.

Ono što će svakako pomoći u procesu rehabilitacije od ubedljivog poraza jeste pesma navijača i njihova podrška, koja se začula po završetku utakmice...

„Navijači su uvek dobri prema nama, uvek nas podržavaju. Mnogo nam znači kada znamo da je neko uvek uz vas i da vas podržavaju“, smatra Matijas Lesor.

Crvena zvezda mora da gleda napred.

