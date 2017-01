Zvezda mora da dovede Đerleka! Kako je Milan Senić završio na Marakani...

„Njegoš Petrović je fenomenalan, ali je potpisao ugovor sa Radom“, otkriva Zvezdan Terzić

Punjenje magacina kvalitetnom robom, ili jačanje omladinske škole na svim nivoima... To je jedan od prioriteta Crvene zvezde u narednom periodu.

Dobar posao napravljen je transferima Uroša Račića i Veljka Nikolića. Međutim, crveno-beli tek nameravaju da izvrše ofanzivu na preostale bisere OFK Beograda. Čitali se na stranicama MOZZART Sporta da Zvezda priprema transfer Armina Đerleka. Sjajni vezista je i dalje na Staroj Karaburmi, ali Zvezdan Terzić ne odustaje.

Na konkretno pitanje o Đerleku, direktor Zvezde je imao spreman odgovor.

„Sve te mlade igrače Zvezda mora da dovodi. Da ih plati naravno, ali da najkvalitetniji mladi igrači budu deo Crvene zvezde“, poručio je Terzić za RedStarBelgrade.

DŽAJIĆ I DALJE VERUJE U STOJANOVIĆA

Crveno-beli su ove zime doveli nekadašnjeg đaka Bajerna iz Leverkuzena Milana Senića. O njemu je širi auditorijum malo znao, osim da je bio član omladinske reprezentacije Srbije. Zanimljiv je način na koji su odgovorni iz Ljutice Bogdana došli do njegovog potpisa.

„Odgledao sam nekoliko utakmica Rada, gde je Mladenović 96.godište i nije mi se svideo. Izgleda nadmeno, izgubi loptu, neće da potrči, ispravi grešku. S druge strane, svideo mi se Lutovac, koji je bočni igrač i i godinu dana mlađi. On ima nešto, zvao sam i Baneta Nikolića koji je selektor 1997. godištu. Inače Rad je tražio 400 hiljada za Lutovca i da kombinacija bude nešto slično kao sa Mihajlovićem i Partizanom. Da se napravi most i ode prvo negde pa posle u Zvezdu. Tada mi je Bane rekao, Terza imam igrača niko ne zna za njega, Senić. Ja se prisetim meča u Kragujevcu gde su igrali omladinci i gde me stasom, trkom, stilom podseća na Ronalda. Ne da je kvalitet Ronalda već da ga kopira. Rođen u Mađarskoj, igra u Leverkuzenu, mi napravimo kontakt i dovedemo ga“.

Postoje mladi igrači u Crvenoj zvezdi koji se ne razvijaju kako se očekivalo. Primer je mladi štoper Miloš Stojanović.

„Ne razvija se u pravom smeru. Ali evo, ja sam bio u Firenci nešto poslom 2014. godine. Ljudi iz Fiorentine su mi tražili kontakt da ih spojim sa Zvezdom pošto su želeli Miloša Stojanovića. Njihovi skauti su procenili da je on najtalentovaniji štoper u Evropi i bili su spremni da izdvoje dva miliona evra za njega. Džaja tada nije hteo. Nije hteo da proda dečaka od 16-17 godina, a Džaja je ubeđen da je on pravi igrač. I danas mi kaže, Terza videćeš, mali je pravi igrač. On je i dalje kapiten reprezentacije 1997, ostao je fizički inferioran i nije se razvio u tom smeru u kojem smo mi mislili, ali on je inteligentan igrač.Da vam kažem, ja sam odgledao sve mečeve Bežanije“.

DRAŠKO ĐORĐEVIĆ JE NAJBOLJI IGRAČ PRVE LIGE

I video je Draška Đorđevića.

„Kako prošle godine, tako i jesenas i video sam najboljeg igrača Druge lige tamo, a to je Draško Đorđević. Nisam znao da je zvezdino dete. Zvezda njega nije smela da izgubi, levi štoper 1993. godište. On je ubedljivo najbolji igrač Druge lige. Raspitao sam se o njemu, igrao je i u Donjem Sremu kao superligaš, ali niko nije obratio pažnju na njega. Doveli smo ga da ga trenervidi, ako zadovolji da potpiše i da ode šest meseci na pozajmicu u Bačku Palanku ili Surdulicu. Tu će imati priliku da nas uveri da li ima kvalitet za Zvezdu. Leva noga, brz, nema izgubljene lopte za njega. Zvezdi su potrebni atipični štoperi. Kažu Zvezda ne može da nađe štopera. Vrlo je teško naći. Nama su bekovi krila, a štoperi nam stoje na protivničkoj polovini. I onda kad se izgubi lopta, to je odmah problem. Duga lopta, kontra i kreće trka. Zato moramo naći brze igrače. Zbog toga smo i doveli Frimponga. Ja sam ga gledao kada je Čavrića, za kojeg smatram da je najbrži beli igrač, pobeđivao i bio brži od njega u svakom duelu“.

Zvezdina tiha patnja je Njegoš Petrović.

„Imam fenomenalno mišljenje o njemu. Njega sam hteo da spojim u paketu sa Račićem, Nikolićem, braćom Ilić, ali on je potpisao profesionalni ugovor sa Radom i sad ga nije lako dovesti. Rad je problematičan, tu su i navijači i ne žele da posluju sa Crvenom zvezdom“.

