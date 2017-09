ZVEZDA - OCENE: Žule Stojković skoro pa perfektan, gazda Krstičić! Radonjić za pohvale i kritike

Prvi put od kada je na klupi Vladan Milojević dozvolio da mu tim izgubi glavu, mada je mnogo toga bilo dobro

Veličina slova A A A

MILAN BORJAN 6,5 - Malo je nedostajalo da opet ostane neocenjen. Ono što je do njega - odbranio je. Kod dva napada gostiju bio je nemoćan, ali ga je prečka čuvala. Isto tako mogao je da samo ulepša izjednačujući pogodak BATE-a. Partija na nivo očekivanja.

FILIP STOJKOVIĆ 7,5 - Da nije bilo polugreške kod izjednačujućeg gola bila bi ovo perfektna partija Zvezdinog desnog beka. Svaki centaršut bio je laserski navođen, svaki duel dobijen... Igrao je kao bek iz orbite. Mnogo toga je dobrog popularni Žule doneo u Zvezdinu igru, bacao se kao kamikaza u klinču sa fizičkim dominantnim igračima BATE- a. Bio je na ivici utakmice karijere, ali taj 72. minut kada je zajedno sa Vujadinom Savićem ispustio iz vida Signeviča... Bez obzira zaslužio je samo pohvale.

VUJADIN SAVIĆ 6,5 - Stručni štab BATE Borisova okarakratisao ga je kao kariku u sistemu Vladana Milojevića koju treba napasti. Pokušavali su brzim pasovima po zemlji gosti da isporvociraju grešku visokog štopera. Bilo je u početku ozbiljnih problema, ali se po navici jedan od vođa ove generacije dizao. Bio je mnogo bolji deo štoperskog tandema, mada je zaspao kod pogotka Signeviča.

DAMJAN LE TALEK 6 - Uh, uh, uh... Podsetio je Francuz na prošlogodišnja izdanja, tokom prvih 45 minuta je uvek za milimetar kasnio i podletao pod loptu. Nije bilo ovo njegovo veče, mada su ga Belorusi, poput Vujadina Savića, targetirali kao poželjnu metu. Znatno popravio utisak u nastavku, ali je delovao pomalo panično

MILAN RODIĆ 6 - Više se očekivalo od nekadašnjeg reprezentativca. Nekako stegnut i neupadljiv, nije predstavljao ozbiljnu ispomoć Radonjiću. Ponekad je previše komplikovao i teško se oslobađao lopte. Imao je 15. minutni sjaj u trenucima Zvezdine nadmoći. I to bi bilo to.

MIČEL DONALD 7 - Slika i prilika pada i rasta Zvezdinog tima. Počeo je na granici proseka, nije uspevao da pokupi lopte koje su se tokom kvalifikacije lepile za njegovu kopačku. Kasnije se razgoropadio, činio srce i pluća crveno-belih u tandemu sa Krstičićem. Jako jednostavno i racionalno se oslobađao lopte, inicirao akciju kod vodećeg pogotka. Imao je snage i u finišu.

NENAD KRSTIČIĆ (do 89. minuta) 7,5 - Apsolutni gazda Zvezdine igre. Kada je Kanga bio pribijen uza zid veštim i sinhornozovanim markacijama nekadašnji reprezentativac je uzeo dizgine u ruke. Apsolutno najzaslužniji zbog toga što je Crvena zvezda posle početne anestezije uspostavila kontrolu u drugom delu prvog poluvremena. Predstavljao je iznenađenje za pedantne igrače BATE-a i to obilato koristio. Izvlačio ničije lopte, menjao stranu, igrao direktan fudbal.. Igrač baš jak na lopti. Uz to i vrlo racionalan. Zna kada da stane, još bolje oseća momente kada treba stisnuti zadnju liniju. Šta znači iskustvo iz liga petice. Uz Žuleta Stojkovića najbolji pojedinac.

SLAVOLJUB SRNIĆ (do 75. minuta) 6 - Kada se podvuče crta Crvena zvezda će žaliti za onom šansom kada se brzonogom Šapčaninu lopta izmigoljila na tri metara od gola. Utkamica za njega, imao je u polju solidan doprinos, ali morao je bolje da isprati sjajno veče Filipa Stojkovića. Falio mu je jedan dobar driblinga da preskoči granicu prosečne partije. Ili da se bolje snađe u mat poziciji.

GELOR KANGA 6,5 - Gostujući stručni štab pripremio mu je kavez, znajući da je vragolasti Gabonac nosio ovaj tim Crvene zvezde u kvalifikacijama i stalno na krivoj nozi hvatao Spartu i Krasnodar. Dobro zatvoren, ipak, počeo je da ozbiljno pleše u nastavku utakmice. To je bio Kanga u pravom izdanju, ideolog i lucidni plejmjker. Savio je i onu otrovnu kiflu. Krila tog sjaja sasekao mu je višak samopouzdanja. Preambiciozno je pokušao i sa 40 metara, kasnio u doadavanjima. Ali takvog Kangu morate da trpite da bi vam negde vratio sa kamatom.

NEMANJA RADONJIĆ (do 72. minuta) 7 - Vreme je za pohvale na račun niškog uragana. Tako treba da bude, i tako mora da bude, jer je golom nagovestio pobednika. Međutim, Radonjić je negde u mislima izgubio konstataciju koju mu stalno ponavljaju - da se nalazi u periodu sazrevanja. Bio je van ritma pola sata, inicirao ozbiljnu kontru gostiju... Kada je počeo da igra u dobrim situacijama je video samo gol. Onaj treći pokušaj bio je gotovo savršen... Iz tog šuta isijalo je samopouzdanje koje je rezultiralo erupcijom... Mora nekad da igra mozgom, a na srcem vođen hukom navijača sa tribina Marakane... Koji ustaju čim vide Radonjić ima metar prostora.

RIČMOND BOAĆI 6 - Nije bilo ovo veče predatora iz Gane. Promašivao je loptu, ista mu se migoljila pored nogu, štoperi BATE se sasekli njegove nevidiljive veze sa Gelorom Kangom. Ipak, zaslužio je prelaznu ocenu. Odlično je otvarao napade, kretao i nudio se kao alternativno rešenje u situacijama kada je su manevristi Zvezde disali na škrge.

IZMENE

RIKARDINJO (od 72. mintua) - 6 - Lako ga Mirko Ivanić probio prilikom centaršuta za izjednačujući gol.

ALEKSANDAR PEŠIĆ (od 75. minuta) - Nekoliko solidnih prodora.

NENAD MILIJAŠ (od 89. minuta) - Malo vremena za konkretan učinak, mada je iznudio faul u opasnoj zoni.

TRENER

TRENER VLADAN MILOJEVIĆ 7 - Prvi put otkako je na klupi Zvezda je u jednom trenutku izgubila glavu. Ne govorimo o lošem početku, već u periodu kada njegov tim nije valorizovao dominaciju drugim golom... Bio je to idealan momenat da Zvezda stane, da ne udara u zid i ne traži igru u tranziciji. Već da anestezijom umrtvi ritam... Morao je da utiče na prenaglašenu želju izabranika koje je vodilo srce. Ostalo je bilo dobro odrađeno, znao je da odgovori na ozbiljno dobar skauting Belorusa... Zvezda je kada se podvuče crta bila tim koji je više igrao fudbala... Dobro će mu doči ovakva šahovska partija

(FOTO: Action Images)