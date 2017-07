Zvezda od šampionske generacije zaradila 2.000.000 evra

„Iskoristićemo tu cifru za stabilizaciju, Jović je bio na pregledima u Olimpijakosu“, poručio Nebojša Čović

Veličina slova A A A

Zvezdina šampionska generacija rasula se po evropskim velikanima i finansijski jakim klubovima.... Prvi čovek crveno-belih Nebojša Čović, na konferenciji za medije, dotakao se i te teme.

Tačnije, nije se dotakao, nego je imao iscrpno izlaganje i otkrio koliko će u novim sredinama zarađivati Jović, Simonović, Dženkins. Naravno, i koliko je novca Zvezda zaradila od transfera.

„Ove pare koje ćemo skupiti od prodaje igrača, a to je 2.000.000 evra, iskoristićemo da se stabilizuje klub“, rekao je Čović.

Ciljevi su i dalje isti, ali pitanje kako će se nadomestiti vrednost bivših pulena Dejana Radonjića.

„Nastavićemo sa radom, postavili smo ciljeve, a oni se odnose na Jadransku ligu, domaću i kup, a što se tiče Evrolige – igraćemo koliko možemo. Ne bih F4 mogao da garantujem ni kada bi država mogla da garantuje 10-20 miliona evra. Sport je nešto drugačije, imaćemo interesantan tim, dobar i za učešće u Evroligi“...

A onda je transperentno obelodanio cifre transfera.

„Kuzmić je otišao u Real, imao je 375.000, otišao je za 300.000. Gudurić je otišao u Fenerbahče, takva se ponuda ne odbija. Dobili smo milion evra i deset posto od naredne prodaje. On je u Zvezdin igrao za nepunih 100.000, a tamo će imati priliku da u prvoj zaradi 400.000. Kao što ne mogu da zabranim ni Dženkinsu da za dve sezone uzme 1.800.000. Simović će za dve sezone igrati za nešto više od milion evra. Mitrović je bio dogovoren da ide još prošle godine, inkasirali smo 220.000 evra.Jović takođe, bio je na pregledima u Olimpijakosu, ali je izbor pao na BajernŽao mi je što se tiče stručnog štaba, radio je vredno, mislim i da je sebi podigao cenu. Vrata Dejanu Radonjiću su uvek otvorena, ali po sistemu koji ima Crvena zvezda“, dodao je Čović.

Zašto nije nastavio Radonjić sa radom?

„Bolje da se postavi Radonjiću. Njegova je odluka bila da ne nastavi, nije mi rekao razlog osim da se tako oseća. Mislim da je naša ponuda korektna, niti su kašnjenja u plaćanju bila samo prisutna ove godine. On se tako opredelio, nema novi klub, da li će ići na usavršavanje... On ništa nije tražio, a nije ni odbio. „Nebojša, predsedniče, imam takav osećaj“. To je bilo još od one nekorektne konferencije za štampu“.