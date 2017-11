ZVEZDA - TIM ZA ARSENAL: Milojević bez personalnih, ali sa teoretskim mukama: Kako će trozubac u srednjem redu nadjačati umor?

Da li je osim Gobeljića i Milić tajni adut Zvezdinog trenera

(OD IZVEŠTAČA MOZZART SPORTA IZ LONDONA)

Šake na leđima, pa širenje ruku i pogled na nebu. To su bili karakteristični potezi Vladana Milojevića u prethodnim prvenstvenim mečevima. Ujedale su razne zmije Zvezdinog stručnjaka uoči velikih evropskih mečeva.

Ostajao je bez Branka Jovičića, Damjana Le Taleka, Vujadina Savića. Dovoljno da se plaši naivnih gušter situacija. Pri svakom padu nekog od njegovih igrača na pomenuti način je mlatarao rukama, energično sugerisao medicinskoj ekipi da utrčava na teren. Ali je dobrom igrom sudbine sačuvao kadar i ne računajući suspendovanog Rodića u severni London doveo najjači tim.

Taj tim će dobiti šansu i večeras, i taj benefit je Vladan Milojević imao samo na beogradskoj premijeri Liga Evrope protiv BATE Borisova. Dok su se pod svetlima Emirejtsa, na poslednjem treningu pred sutrašnji meč, čuli osmesi fudbalera Crvene zvezde Milojević nije imao šta da prelama. Prelomio je odavno.

Da ne okolišamo mnogo: suspendovanog Rodića, baš kao u Kelnu, zameniće Marko Gobeljić. Na sličnoj poziciji igrao je u finišu meča u Krasnodaru, kada se zubimao trebalo braniti, kao i pre dve sedmice kada je francuski arbitar poslao Rodića na tuširanje. Ostalo je sve poznato: Borjan, Stojković, oporavljeni Savić, Le Talek, Donald, Krstičić, Srnić, Kanga, Radonjić i Boaći. To će biti starteri Crvene zvezde u četvrtom kolu Liga Evrope.

Nisam čovek koji se plaši! Mi smo Crvena zvezda, mi možemo još mnogo više

Grupa koja je mnogo toga prošla zajedno i koja ima određene automatizme u igri. Njihov status mogao bi donekle samo da "ugrozi" Nemanja Milić. Vojnik Vladana Milojevića je rođen sa činom igrača za specijalne operacije. Oporavio se od povrede i mogao bi da nanese štetu brzom sistemu Arsena Vengera. Posebno ako naredna noć ne bude bila obojena umetnošću prodora Nemanje Radonjića ili spartanskom borbenošću Slavoljuba Srnića.

Možda Vladan Milojević nema personalne dileme, ali ima teoretske. To je polje delovanje gde su mu donekle vezane ruke. Zvezda je u prvom meču parirala borbom i još jednom referencom - trčanjem, trčanjem, trčanjem... Lako je to napisati i u dokoličarskim razgovorima reći da samo to treba uraditi ponovo. Lako je reći, ali teško ostvarivo.

Od tog meča sa Arsenalom Zvezda je najviše problema imala u veznom redu. Oslikavao je to i umorni govor tela Mičela Donalda.

Oslikavala je to i grč na licu Nenada Krstičića prilikom izmene u Zemunu i šapat upućen ka treneru: "Ne mogu više".

Oslikavao je to i retko "javljanje" Gelora Kange.

Jeste da bi nominalno odbrana Crvene zvezde trebalo da bude na velikim mukama, ali mnogo toga će zavisiti od pomenutog trozupca na sredini terena. Njihov umor je nešto što je sigurno bilo u podsvesti Vladana Milojevića prethodnih sedam dana, pa i u trenutku kada se ukrcao u avion za London. Samo ako Donald, Krstičić i Kanga budu bili spremni da grizu i pariraju trkačkim sposobnostima Kokelana i Viloka, Zvezda će imati nadu.

Tanku, ali ipak - nadu!

Zvezdin trio je u Londonu delovao raspoložen,ako budu takvi i na terenu pobrinuće se da Vladan Milojević meč na Emirejtsu prati bez grča na licu i atičpičnih gestikulacija. U suprotnom nadaće se da će tokom pit-stop reprezentativne pauze napuniti rezervoar Donaldu, Kangi i Krstičiću. Pa da lete u Belorusiji 22. novembra kada već na Emirejtsu nisu mogli.

CRVENA ZVEZDA (4-2-3-1): Borjan - Stojković, Savić, Le Talek, Gobeljić - Donald, Krstičić - Srnić, Kanga, Radonjić - Boaći.

(GRAFIKA: Predrag Dučić/MOZZART Sport, FOTO: Action images)