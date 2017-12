Zvezdin ozbiljan test pred Efes: Ambiciozna i rasterećena Igokea

Zvezda je za samo nedelju dana uspela potpuno da promeni sliku tima. Od ekipe bez prave ideje, crveno-beli su postali napadačka mašina, koja tačno zna šta želi i kako da probije odbrambene barijere. Ali, Igokea želi da zadrži etiketu "nezgodnog gosta" crveno-belima

Kraljevska pobeda u srcu španske prestonice probudila je Crvenu zvezdu i vratila je na pobednički kolosek. Dugo su Dušan Alimpijević i njegovi saradnici tražili način da razmrdaju ekipu i vrate joj sjaj s početka sezone, a onda se ispostavilo da je reprezentativna pauza došla kao najbolji lek. Lepši poklon za veliki rad i uložen trud igrači nisu mogli da dobiju, a sada je potrebno da madridski uspeh potvrde trijumfom nad ambicioznom i rasterećenom Igokeom (TV Arenasport, 21.00).

Neće meč sa šampionom Bosne i Hercegovine doći samo kao kontrola Zvezdine forme, već i kao najozbiljniji test pred veliki meč sa Efesom u petak.

Okolnosti su povoljne, dva puna dana za odmor dala su ekipi dovoljno vremena za rekuperaciju snage, a protiv standardno nezgodnog protivnika biće potrebne sve raspoložive snage. Što će, kako stvari stoje, i biti slučaj. Odnosno, prijavljenih rekonvalescenata – nema.

„Nakon odlaska Rajta, brzo su angažovali novog dobrog stranca i time na još jedan način pokazali da su im ambicije da se nađu među četiri najbolje ekipe u ligi. Gaje prepoznatljiv stil igre već godinama, tu je izuzetan i vrlo iskusan stručnjak trener Dragan Bajić, imaju u svom sastavu igrače koji godinama igraju ovu ligu i sve to ukazuje da ćemo morati da odigramo vrlo kvalitetnu utakmicu i da budemo na svom nivou i maksimalno oprezni“, ističe Dušan Alimpijević.

Zvezda je za samo nedelju dana uspela potpuno da promeni sliku tima. Od ekipe bez prave ideje, crveno-beli su postali napadačka mašina, koja tačno zna šta želi i kako da probije odbrambene barijere. A posebno treba da hrabre sve bolje igre onih čije se igre traže u poslednje vreme, počev od Dejana Davidovca, od Ognjena Dobrića.

Samo u poslednja dva meča Zvezdin prosek ubačenih koševa iznosi - 84 poena. I to je srednja vrednost izvučena iz sudara sa Baskonijom i Realom. Što je, vredi pomenuti, neka konstanta koju Zvezda drži i u Jadranskoj ligi poslednjih mesec i po dana.

„Pobeda nad Realom je već stavljena u drugi plan, jer želimo da nastavimo sa pobedama, a da napravimo najbolju uvertiru za Efes u Beogradu. Sa druge strane, ne zaboravljamo šta je naš prioritet, a to je ABA liga. Pozivam navijače da dođu i pruže nam podršku u ovoj važnoj utakmici“.

Odlazak Dorela Rajta kao najboljeg igrača Igokee i uvodnog dela Jadranske lige klub je pokušao da nadomesti angažovanjem Malkolma Lija, što zasad nije donelo željeni rezultat. Ali, to nije umanjilo ambiciju kluba iz Aleksandrovca. Igokeina uprava je u međuvremenu radila dosta i na pravovremenom dovođenju iskusnog Lamonta Hamiltona, koji ipak neće zaigrati u Beogradu zbog toga što još nije odradio potrebne lekarske preglede. Dobre vesti za Dragana Bajića doneli su oporavljeni Nikola Jevtović i Đorđe Milošević, a gotovo je izvesno da će i solidni šuter Danilo Šibalić istrčati na parket beogradskog košarkaškog zdanja.

„Susret sa Zvezdom nama će biti najlakši jer u njemu nemamo šta da izgubimo pošto igramo protiv mnogo kvalitetnije ekipe. Nemamo imperativ pobede kao protiv timova iz našeg ranga, ali to ne znači da idemo sa belom zastavom i znam da ćemo dati sve od sebe da napravimo iznenađenje, što nam ne bi bilo prvi put“, podseća Bajić i uverava:

„Protekle dve sedmice iskoristili smo da pojačamo treninge i protiv Zvezde vidimo koliko smo napredovali, jer nas posle ovog kola očekuju utakmice sa ekipama s kojima se ravnopravno možemo nositi. To su nam veoma bitni mečevi i verujem da smo se dobro spremili“.

Igokea se u dvoranu Aleksandar Nikolić vraća posle mesec i po dana i nezaboravnog dvoboja sa Partizanom, gde je viđen čak 221 poen za 40 minuta igre, što se poslednjih godina nije viđalo gotovo uopšte. Nerealno je očekivati da bi nešto slično moglo da se ponovi večeras, posebno jer je Igokea doživela pad ofanzivnog učinka otkako Rajta nema. Ali, ukoliko se karte budu otvorile na pravi način, odnosno oba tima uđu u svoj šuterski ritam, ljubitelji efikasne košarke mogu da se nadaju dobroj predstavi. Uostalom, Igokea želi da zadrži etiketu "nezgodnog gosta" crveno-belima.

JADRANSKA LIGA - 10. KOLO

Subota:

Cedevita - MZT Skoplje 77:65

/Musa 18 - Pavličević 18/

Budućnost - Partizan 86:79

/Gordić 19 - Miler 22/

Nedelja:

Olimpija - FMP Železnik 73:64

/Morgan 18 - Čović 13/

Mornar - Cibona 78:82

/Nidam 24 - Žorić 23/

Ponedeljak:

