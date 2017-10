Zvezdin paradoks

Rezultati kažu jedno, a brojevi drugo. Kome verovati?

Rascep između realnosti i brojeva.

Realnost kaže da Crvena zvezda sa mladim timom, trenerom i mnogim novajlijama nije uspela još da se uigra do kraja, da ima dosta manjkavosti, da navijači pretežno nisu zadovoljni s dva poraza u tri prva meča Evrolige (uključujući sinoćnji od Himkija) i skorom 3-2 u ABA ligi i da će za bolje partije biti potrebno vreme. A brojevi govore nešto potpuno suprotno - da Crvena zvezda Dušana Alimpijevića igra nikad ofanzivniju i efikasniju košarku kada je klub sa Malog Kalemegdana u pitanju u Evroligi.

Ovakav napadački arsenal nije imala nijedna Zvezda u Evroligi u eri od 2013. godina na ovamo. Iako je mali uzorak (tri utakmice, od toga dve u gostima), Zvezda u Evroligi nikada nije davala više poena nego sada gledajući celu sezonu (81,3), nikada nije imala veći indeks korisnosti (85 u proseku) nikada nije davala više trojki (devet pogođenih dalekometnih hitaca po utakmici) i imala više pogođenih slobodnih bacanja nego u ovoj sezoni (15,67 po meču)!

A rezultati nisu na tom nivou. I zato kažemo “rascep”. Iako je, to se mora ponovo istaći, mali uzorak. Ali je zanimljivo sve ovo pogledati i uporediti.

PARADOKS - ŠTO MANJE POENA, TO BOLJI REZULTATI

Interesantno je to što kada se pogledaju cifre Zvezda najpribližniju košarku prikazivala u sezoni 2013/2014, u prvoj sezoni Evrolige što je označavalo i početak novog ciklusa sa Dejanom Radonjićem na klupi. Kako je koja sezona kasnije proticala tako je broj datih poena Zvezde opadao.

Kako je taj kontinuirani pad u poenima uticao na uspeh teško je reći jer se prošle sezone promenio sistem takmičenja, ali deluje da je prošla sezona kao sezona s najmanje datih poena bila nauspešnija. Dakle, broj datih poena se smanjivao iz godine u godinu, a možemo da kažemo da je uspeh ravnomerno rastao iz godine u godinu! To je naravno i zbog odbrane koja je bila sve bolja i bolja. Iz ovoga možemo da izvučemo jedan od zaključaka - Zvezdina odbrana u ovoj sezoni kod Alimpijevića mora da bude na većem nivou da bi se napadački potencijal “naplatio”. Taj segment nije dovoljno dobar za sada.

Videćemo kako će se kretati cifre u nastavku sezone, ali ovogodišnja Zvezda je na prva tri meča brojčano “zgazila” sve prethodnice, a ima prosečan, pa i ispodprosečan rezultat. U dve sezone ranije (2016/2017 i 2014/2015) Zvezda je čak imala dve pobede i jedan poraz na prva dva meča, ali je tada igrala dva puta kod kuće u prva tri meča i to treba naglasiti.

ŠTA NAM SVE OVO GOVORI?

Ovo nam sve govori da crveno-beli ove sezone imaju izuzetan talenat u napadu, da su došli igrači koji su više napadački orijentisani (Ročesti, Feldin, Lesor, Antić) i da je zato Zvezdu možda lepše gledati na oko nego prethodnih sezona (energičnija, zakucavanja Lesora, trojke Antića, vratolomije Ročestija, igra se brže, pada više poena), ali da to rezultatski ne daje pravi odgovor za sada.

Prevedeno, Zvezda u odbrani gubi ono što postigne u napadu. A prethodnih godina je mahom to bila obrnuta situacija. U napadu je bilo mučenje, a odbrana je vadila situaciju koliko je mogla.

Ovo nam sve govori i da je Zvezda Dušana Alimpijevića ekipa koja igra na postignut koš više, a ne kao što je Zvezda do sada igrala “na primljen koš manje”. Da li se to nekome sviđa ili ne to je manje važno, ali ekipa je tako koncipirana i to se vidi na parketu. U timu postoje specijalci za odbranu poput Branka Lazića, Ognjena Dobrića, Stefana Lazarevića i Nemanje Dangubića, donekle i Nikole Radičevića (trojica od njih ostala od prošle sezone), dok su ostali pre svega napadački orijentisani igrači. Pa i ovi “defanzivci” mogu dobro da doprinesu napred.

ŠTA DALJE?

Trener Alimpijević je više puta pre početka sezone isticao da želi da njegov tim igra pre svega dobru odbranu. Ali, ima takve igrače, počevši od prvog plejmejkera Ročestija pa do Lesora, koji se za sada daleko bolje pokazuju u napadu.

Zato su tako nadmoćne brojke ove Zvezde u odnosu na prethodne, ali i ne baš preterano dobri rezultati jer odbrana ”ne prati” napad. Kada se u defanzivi bude “zavrnula slavina”, rezultati bi trebalo da budu dosta bolji.

Opet ako se vodite onom da ako date poen više od protivnika- sigurno pobeđujete… Videćemo kojoj će se “školi mišljenja” privoleti crveno-beli u nastavku sezone.

Jedno je sigurno, Zvezda nikada nije igrala efikasnije, efektnije i nikada nije rešetala kao sada. Nikada nije bila “ofanzivnija Zvezda”. To pokazuju brojevi i to je dobra polazna tačka pred naredne izazove. Iako rezultati za sada nisu na poželjnom nivou.

EVROLIGA

SEZONA 2017/2018

Prosek poena u sezoni: 81,3

Prosečan indeks u sezoni: 85

Rezultat prva tri meča: Žalgiris - Zvezda 78:76 (poraz), Zvezda - Barselona 90:82 (pobeda), Himki - Zvezda 85:78 (poraz)

SEZONA 2016/2017

Prosek poena: 73,63

Prosečan indeks korisnosti: 77,4

Rezultat u prva tri meča: Zvezda - Darušafaka 70:73 (poraz), Galatasarah 83:85 (pobeda), Zvezda - Barselona 76:65 (pobeda)

Uspeh: Grupna faza (po novom sistemu takmičenja, praktično TOP 16)

SEZONA 2015/2016

Prosek poena: 75

Prosečan indeks korisnosti: 76,07

Rezultat u prva tri meča: Zvezda - Strazbur 81:59 (pobeda), Real Madrid - Zvezda 98:71 (poraz), Himki - Zvezda 91:53 (poraz)

Uspeh: Četvrtfinale

SEZONA 2014/2015

Prosek poena: 75,7

Prosečan indeks korisnosti: 81,75

Rezultat u prva tri meča: Zvezda - Galatasaraj 76:68 (pobeda), Neptunas - Zvezda 83:81 (poraz), Zvezda -Valensija 76:63 (pobeda)

Uspeh: TOP 16 faza

SEZONA 2013/2014

Prosek poena: 80,4

Prosečan indeks korisnosti: 84,8

Rezultat u prva tri meča: Zvezda - Lokomotiva 84:87 (poraz), Makabi - Zvezda 96:82 (poraz), Zvezda - Panatinaikos 86:90 (poraz)

Uspeh: Grupna faza